政府总理视察西哈州防汛工作 指示加紧抗洪措施确保民众安全

当前，西哈州防汛抗洪形势依然严峻。政府首脑空中俯瞰扎伊赫河河道。他指示最大限度地蓄水，以减轻对城镇的压力。

别克贴诺夫还视察了防洪堤坝，并指示要继续加紧施工，全力保护人民群众的生命、健康和财产安全。

-目前，阿克托别、库斯塔奈和库勒萨热三地汛情趋于稳定。彼得罗巴甫尔即将迎来洪峰。扎伊赫河汛情依然严峻。洪水在俄罗斯境内造成重大损失，正向乌拉尔和阿特劳方向移动。目前扎伊赫河水位为7.2米，并将逐日上升。警戒水位为8.5米。防洪堤坝已建成，可抵御洪水。当前的首要任务是守护好乌拉尔和阿特劳两市。为此，调动了地方政府、紧急情况部、国防部和国民警卫队力量。志愿者们也提供了很大的帮助。为确保公民安全，我指示西哈州和阿特劳州州长，必要时对拒绝离开受洪水威胁地区的居民进行强制疏散。同时，所有空置房屋将由警察24小时值守。-别克贴诺夫强调。