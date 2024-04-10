20:24, 10 四月 2024 | GMT +6
政府总理视察西哈州防汛工作 指示加紧抗洪措施确保民众安全
（哈萨克国际通讯社讯）政府总理、全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部总指挥沃勒勒扎斯·别克贴诺夫于10日对西哈州防汛抗洪工作进行视察，并就国家元首重要指示落实情况进行调研。
当前，西哈州防汛抗洪形势依然严峻。政府首脑空中俯瞰扎伊赫河河道。他指示最大限度地蓄水，以减轻对城镇的压力。
别克贴诺夫还视察了防洪堤坝，并指示要继续加紧施工，全力保护人民群众的生命、健康和财产安全。
-目前，阿克托别、库斯塔奈和库勒萨热三地汛情趋于稳定。彼得罗巴甫尔即将迎来洪峰。扎伊赫河汛情依然严峻。洪水在俄罗斯境内造成重大损失，正向乌拉尔和阿特劳方向移动。目前扎伊赫河水位为7.2米，并将逐日上升。警戒水位为8.5米。防洪堤坝已建成，可抵御洪水。当前的首要任务是守护好乌拉尔和阿特劳两市。为此，调动了地方政府、紧急情况部、国防部和国民警卫队力量。志愿者们也提供了很大的帮助。为确保公民安全，我指示西哈州和阿特劳州州长，必要时对拒绝离开受洪水威胁地区的居民进行强制疏散。同时，所有空置房屋将由警察24小时值守。-别克贴诺夫强调。
此外，针对居民的诉求，别克贴诺夫指示地方政府要做好洪灾损失补偿方案的宣传工作。
-各地区的洪水发生时间不同。一些居民对申报截止日期感到担忧。我们应该不受任何时间限制地接受申报。正如我之前所说，这一过程中不应出现官僚主义问题。-别克贴诺夫说。
【编译：阿遥】