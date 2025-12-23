政府总理：税务监管向“服务模式”过渡 削减30%税务报表

—发展创业是保障民众收入的关键，因此一直受到国家元首的特别关切。目前，我国拥有超过220万家小型企业，吸纳了约400万人口就业。为了进一步激发创业活力，我们必须不断完善经营规则，确保商业环境更加清晰、透明、开放。目前，政府正与商业界保持紧密互动，共同构建全新的税收政策。-别克帖诺夫指出。

别克帖诺夫同时强调，税务机关将在新模式框架下调整与企业家的互动方式，将重心转向支持与引导。

—最为核心的变化是向“服务模式”转型。我们正在建立一套从企业注册之初到经营全周期的财税支持体系。税务机关面临的任务不再是单纯为了错误而实施惩罚，而是要主动帮助企业家避免犯错。-他说。

此外，别克帖诺夫还提到，通过精简报表制度、减少税费种类，企业家将能够把更多精力投入到企业经营本身。

—今后，税务报表将削减30%，税费种类也将减少20%。这将有效缩短企业家处理报账事务的时间，让他们能够更专注于业务的拓展与创新。-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】