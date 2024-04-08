政府总理视察阿斯塔纳市和阿克莫拉州防汛抗洪工作

为确保阿斯塔纳市安全度过汛期，检查组一行对重要水利设施进行检查，包括阿斯塔纳调蓄池、玛依巴勒合湖和维亚切斯拉夫水库。

检查组在阿斯塔纳调蓄池现场了解到，目前泄洪流量为30立方米/秒，入水流量为248立方米/秒。计划将泄洪流量增加到40立方米/秒。

根据水资源和灌溉部的数据，目前水情稳定，情况可控，阿斯塔纳市不存在内涝风险。

别克贴诺夫听取了阿斯塔纳水库最新情况的汇报。目前水库泄洪流量为400立方米/秒，蓄水量为4.09亿立方米。努拉河普列奥布拉任斯基水利枢纽已度过洪峰期，努拉河来水量正在减退，目前流量约为1400立方米/秒。

为防范洪水成灾、保障民众安全，阿斯塔纳市和阿克莫拉州当局正在开展联合行动，重点保护周边城镇和乡村的安全。

位于泰托别乡的堤坝加固工程即将完工。今年，当局新建了一条长1200米、高2.5米的堤坝，与现有长2400米的堤坝相连，为泰托别乡筑起了更坚固的屏障。

地方政府已成立应急指挥部，根据水库泄洪预测数据，实时监测阿斯塔纳市、阔什市和泰托别乡汛情。

Фото: ҚР Үкіметі

【编译：阿遥】