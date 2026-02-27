政府总理会见塞尔维亚总统

会谈中，双方就在高级别会谈框架内进一步扩大贸易和经济合作的措施进行了讨论。

此外，双方重点关注了投资、交通运输物流、数字领域及人工智能、工业、建筑、农业、旅游、教育等诸多领域的互动问题。

- 今天，您与国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了富有成效的会谈。哈萨克斯坦政府将监督所有最高级别达成的协议的执行情况。据我们统计，2025年双边贸易额达到1.077亿美元，较上年增长7.6%。这一指标为取得更大成果奠定了良好的基础。我们计划继续开展长期合作。-他说。

Фото: пресс-служба Правительства РК

塞尔维亚总统确认，他希望与哈萨克斯坦在能源、国防工业、建筑、民用航空、人工智能和信息技术以及教育等前景广阔的领域发展合作。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和我密切关注着伙伴关系中的所有进程。我们也深知，我们两国政府都在积极参与这一进程。我们对哈萨克斯坦在教育领域的经验很感兴趣。为此，我们诚挚邀请哈萨克斯坦专家来塞尔维亚，分享他们在开设外国大学分校、发展双元制教育以及海外学生培训方面的经验。-他说。

双方在会谈中指出，哈萨克斯坦与塞尔维亚在数字化转型领域拥有巨大的合作潜力。在国家元首宣布的“数字化和人工智能年”框架下，哈萨克斯坦正在构建一个现代化的数字生态系统。目前，中亚地区已启动两个超级计算机集群，并建立了Alem.ai国际人工智能中心，同时还在实施CryptoCity试点区等众多项目。

Фото: пресс-служба Правительства РК

Фото: пресс-служба Правительства РК

在讨论交通一体化问题时，重点关注了中间走廊的发展，以及哈萨克斯坦正在进行的新基础设施建设，包括铁路和公路网、海运码头和国际航空枢纽的建设。

双方还讨论了深化农业产业领域合作的前景，包括种子选育和生产领域。别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦生产者已做好出口各种优质农产品并在加工领域开展合作的准备。

鉴于2027年将在贝尔格莱德举办世博会，哈萨克斯坦方面愿与塞尔维亚分享其在2017年阿斯塔纳举办世博会期间积累的经验。

哈萨克斯坦总理和塞尔维亚总统表示，双方致力于在所有有前景的领域积极发展和加强双边合作。

Фото: ҚР Үкіметі

Фото: ҚР Үкіметі

