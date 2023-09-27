政府总理会见哈-以贸工协会主席

会谈中，双方就哈萨克斯坦农工综合体发展和引进以色列水资源管理经验前景进行了讨论。

双方就提高灌溉效率、节约用水、引进现代滴灌技术、发展农业科学以及新方法在畜牧业、产奶、家禽养殖中的应用等问题进行了深入讨论。

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斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦政府有意进一步扩大与以色列之间的合作伙伴关系，并高度重视加强互利合作。

-我们有意研究以色列的技术，并利用其推动农工综合体的发展。灌溉和节水问题也至关重要。 我们希望提高国家在这一领域的资金的有效性，并取得实际成果。-他说。

哈萨克斯坦总理表示，应积极落实在农机组装和机械制造领域的联合项目。

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迈克尔·罗伊指出，哈萨克斯坦有足够的潜力充分满足国内市场的需求，并可以通过全面发展粮食生产为确保全球粮食安全做出重大贡献。

他同时还建议，为落实托卡耶夫总统在国情咨文中的农业领域工作指示，积极引进以色列农业科技技术和水资源管理经验。

最后，双方就近期就上述问题进行经验交流和组织联合工作达成了一致。