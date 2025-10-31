政府总理会见第八届哈萨克斯坦全球投资圆桌会议嘉宾

消息称，在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出的启动新投资周期的任务框架内，哈萨克斯坦政府正在系统地开展与国际公司和组织的互动，以增加该国经济中的外国投资规模。

政府总理与欧洲复兴开发银行副行长马泰奥·帕特罗内讨论了该行参与哈萨克斯坦基础设施项目的相关事宜，并重点关注了中小企业的发展。

在与百事公司俄罗斯、白俄罗斯、高加索和中亚地区总裁大卫·曼齐尼的会晤中，双方探讨了阿拉木图州咸味零食生产项目的进展情况，该项目建设已接近尾声。曼齐尼指示州政府及相关国家机构进一步协助该投资项目获得必要的基础设施解决方案。

与福丰集团董事会主席李学春先生会晤期间，重点讨论了江布尔州玉米深加工垂直一体化产业园项目的实施情况。该项目将采用国产原材料进行生产。李学春先生对“快速通道”机制下为未来投产创造的良好营商环境和条件给予了积极评价。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦政府将继续营造良好的投资环境，为投资者提供全面支持，并重点全力扶持商业项目。新生产设施的投产对于增强哈萨克斯坦的工业和出口潜力，以及创造新的就业机会具有战略意义。

【编译：小穆】