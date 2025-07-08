政府总理会见国际民航组织主席 商讨推进航空业合作

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视民航事业发展，致力于让航空出行更加普惠便捷。为此，新建机场与航空基础设施、改造现有机场具有重要意义。

他强调，哈萨克斯坦正在推进结构性和法制改革，为航空业借鉴英国模式、实现现代化发展创造了良好条件。近年来，哈国民航对国际民航组织标准的符合率已从2009年的47%提升至2025年的82%，与波兰、捷克、丹麦等欧洲国家水平相当，这也为开通更多前往欧盟国家的航线奠定了基础。

夏基塔诺积极评价了哈萨克斯坦在民航领域取得的进展，指出哈萨克斯坦航空系统运行稳定，多个关键指标超过全球平均水平，并表示愿进一步深化与哈方的合作。

他强调，国际民航组织支持在可持续发展目标框架下推动交通运输转型，其中一个优先方向是推广使用绿色可持续燃料，以实现航空业零排放目标。ICAO愿在这一领域与哈方积极开展合作。

会谈最后，双方重申了进一步深化伙伴关系、推动民航合作全面发展的共同意愿。

据此前报道，托卡耶夫总统于8日会见夏基塔诺，双方就哈萨克斯坦与国际民用航空组织的合作前景及民航领域发展进行了交流。

【编译：阿遥】