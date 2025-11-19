中文
    政府副总理：IMF的建议助力我们作出更为稳健的政策决策

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，11月18日，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在阿斯塔纳会见了国际货币基金组织（IMF）驻哈代表处主任、中东和中亚司中亚处处长阿里·艾德。

    政府副总理：IMF的建议助力我们作出更为稳健的政策决策
    Фото: Үкімет

    会谈中，朱曼哈林对国际货币基金组织在《协定条款》框架下持续开展的分析工作，以及向哈萨克斯坦国家银行、金融市场监管与发展署等国家机构提供的咨询与技术援助表示感谢。

    —我们与国际货币基金组织的长期合作伙伴关系在确保宏观经济稳定、构建平稳增长的经济结构方面发挥着重要作用。IMF的建议帮助我们作出更加稳健审慎的政策决策，而双方的互利合作也推动着体制改革、宏观经济和宏观审慎政策的不断完善，-朱曼哈林表示。

    他向对话者介绍了结构性改革的最新进展，包括《预算法典》和《税法典》的实施、金融市场的发展，以及政府、央行和金融市场监管与发展署关于2026—2028年联合行动计划的主要方向。朱曼哈林还通报了更新后的宏观经济指标：2024年国内生产总值（GDP）增速为4.8%，2025年前10个月达到6.4%。

    阿里·艾德高度评价了国际货币基金组织与哈萨克斯坦的合作水平，并指出哈萨克斯坦在税制改革、加强财政立场、支持高速经济增长以及制定长期战略愿景方面取得了显著进展。同时，他强调有必要进一步降低通货膨胀，并关注其多组分特性以及外部因素的影响。

    双方还讨论了未来的合作前景，包括加强分析与专家交流，以及推进支持可持续经济增长的联合工作。

    【编译：阿遥】

