政府副总理谈阿克套坠机事件：真相有望于年底揭晓

在当天于总理府举行的新闻发布会上，波兹姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦交通部正在加快推进相关工作。

—我们的专业人员在与国际专家合作过程中掌握了不少新技能，也积累了宝贵经验。来自多个国家的专家积极参与了调查工作。部分客机残骸目前仍在国外接受鉴定，不久将被运回国内。目前分析阶段已接近尾声，最终报告正在编制中。-他说。

据波兹姆巴耶夫透露，完整的调查报告预计将在几个月后出炉。

—现在唯一未解的问题是，这架飞机究竟是如何受损的。我不希望将这个问题政治化，答案应由专业机构通过技术手段给出。据我了解，他们已向部分掌握关键机身残片的国家提出协助请求。因此我认为，真相将在年底前水落石出。所有程序和要求都将得到严格落实。-波兹姆巴耶夫补充道。

去年12月25日，阿塞拜疆航空公司一架巴西航空工业公司生产的E190AR型客机在哈萨克斯坦阿克套市附近坠毁。机上共有67人，包括5名机组人员。事故造成38人遇难，29人幸存。事发航班为一趟从阿塞拜疆巴库飞往俄罗斯车臣首府格罗兹尼的定期国际航班。

为查明事故原因，阿塞拜疆和哈萨克斯坦分别成立了专门的调查委员会，哈方委员会由政府副总理波兹姆巴耶夫牵头，阿方则由总理阿里·阿萨多夫主持相关工作。

【编译：阿遥】