政府副总理视察西哈州灾区了解防汛工作情况

截至4月13日，扎伊赫河乌拉尔水文站水位已达743厘米，接近警戒水位850厘米。目前，该州大部分内河已度过洪峰。

根据预测，受俄罗斯来水影响，扎伊赫河洪峰预计将于17日经过扬瓦尔采沃乡水库，20-21日抵达乌拉尔市。哈纳特·波兹姆巴耶夫指示西哈州再调集750台工程机械设备用于防汛工作，其中将100台设备分配至扎伊赫河上游村庄，500台分配至乌拉尔市，另外150台分配至扎伊赫河下游村庄。此外，他还指示加强村庄周围堤坝和防护设施的加固工作。

目前，已有6533人、915台技术设备、21台排水设施、32艘船只和5架空载工具参与到防汛救灾工作中。

在视察过程中，波兹姆巴耶夫查看了位于河冲积漫滩和洪水风险区的村庄的防护设施和堤坝建设情况，包括扬瓦尔采沃乡、扎尔苏阿特乡和博热勒县。

随后，他召开指挥部现场会议，听取了相关机构和独立学者的报告和预测。

【编译：阿遥】