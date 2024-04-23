政府总理：全力帮助受灾群众，提供额外补助

别克贴诺夫指出，全国防汛形势总体趋稳，阿克莫拉、阿克托别、卡拉干达、库斯塔奈和巴甫洛达尔等州险情已经解除，受灾严重的彼得罗巴甫尔和库勒萨热两市水位开始下降。

自防汛救灾工作开展以来，已有超过11.9万人安全疏散转移。政府、紧急情况部和全国各地应急指挥部24小时不间断工作，及时处理所有问题并做出现场决策。

别克贴诺夫强调，政府将尽最大努力帮助受灾群众恢复生活。目前，已向约1.1万户家庭发放了每户100倍月计算指数的一次性补助。

-昨天我签署了关于修订受灾人员损失赔偿规则的决议。我们将额外向受灾群众每户发放150倍按月计算指数的补助，用于购买冰箱、桌子、椅子、餐具、衣服等基本生活用品。我呼吁所有公民保持冷静，政府一定会尽力帮助大家。总统和我都亲自关注着这件事。-他说。

政府还将对受损企业主给予补助。

与此同时，别克贴诺夫指出，一些地区仍然存在洪水风险，部分河流出现水位回升现象。因此，他指示紧急情况部和各地政府继续加强对防汛形势的监测，必要时及时采取行动确保居民疏散转移。他还指示生态和自然资源部增加水文站数量。

别克贴诺夫还强调，各地政府应尽快完成对受灾房屋、建筑物和设施的技术评估，并在洪水消退的地区立即展开清理、消毒和修复工作。

此外，他指示工业和建设部成立工作组，协调各地的房屋、社会和工程基础设施恢复工作。

【编译：阿遥】