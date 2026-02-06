政府总理与企业界代表研讨税制改革和商业发展议题

据总理官网消息，会议重点关注了税制改革、商业支持以及信息系统数字化等当前热点议题。

别克帖诺夫总理在致辞中强调，发展实业是国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫确定的重点发展方向之一。企业是推进经济改革的核心合作伙伴，而在这一进程中，“阿塔梅肯”国家企业家协会发挥着至关重要的作用。

别克帖诺夫指出，在新宪法草案中，确立了国家元首提出的构建“法律与秩序”、建设“公正哈萨克斯坦”的战略导向。这不仅赋予广大企业家重要的社会责任，也将进一步凸显诚实劳动、职业尊严和爱国情怀等价值理念的重要性。在宪法层面确立公平与法治原则，将为政府与企业营造互信基础，推动形成长期、稳定的合作伙伴关系。

会议重点关注了逐步落实总统提出的新税收规则的相关任务。与会人员围绕纳税人过渡期安排以及税务征管优化等问题展开了深入讨论。

为确保哈萨克斯坦企业家能够平稳过渡至新的税务征管条件，政府已采取一系列配套措施。根据政府决定，除个别特殊情况外，小微企业在2026年1月1日之前可免于税务审计、非现场监控及行政处罚。

此外，在今年4月1日之前，纳税人在缴纳欠税时将适用滞纳金和罚款核销规则，企业注销及暂停服务的相关流程也已重新修订。截至2026年底，小微企业将享有专门的过渡期，在此期间，因过失造成的错误将不被加收滞纳金或处以罚款。

Фото: Үкімет

政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在会上就“项目办公室”的工作情况进行了汇报。该办公室按照“一站式”原则建立，具备同时为25万名纳税人提供服务的能力，旨在确保各类申请得到高效审理。

数据显示，过去三周内，咨询申请量已由1.95万件下降至7100件，表明相关技术流程正逐步趋于稳定。已有超过1.7万名纳税人参与了“全民会计”活动。会议还指出，税务系统内公民和企业的注册数量持续增长：自年初以来，已有4.12万余人重新完成登记入库；在针对个体经营者推出的全新模式下，18.72万余名此前未登记人员已被成功纳入合法纳税体系。

在金融支持方面，国家正持续加大力度。2025年，在现有补贴计划框架内，约3400个中小企业项目获得财政支持，支持总额达3650亿坚戈。

Фото: Правительство РК

“阿塔梅肯”国家企业家协会董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫通报了协会在强化政企互动方面所开展的相关工作。他表示，在国家元首确定的任务框架下，“阿塔梅肯”协会正致力于在中大型企业中培育本土投资者，并着手建立一个涵盖具备扩产及现代化改造意向企业的投资项目库。

别克帖诺夫在会议最后要求，各政府部门与“阿塔梅肯”协会通力协作，对各项建议进行全面、细致的完善，确保取得实质性成果。他强调，相关决策必须在支持经济持续增长、壮大实体经济、扩大出口潜力以及创造就业岗位等方面产生切实的经济效益。

【编译：阿遥】