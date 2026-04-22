政府总理与中国企业讨论废物处理合作及引入先进环保标准

会谈中， 双方就哈萨克斯坦新宪法的环境保护规范和国家元首提出的“清洁哈萨克斯坦”倡议，以及在生态领域开展合作问题进行了讨论。

据了解，位于首都阿斯塔纳的“阿斯塔纳能源生态园”一期工程正式开工建设，该项目旨在利用生活垃圾发电，总投资额达1.8亿美元。一期工程建成后，日处理垃圾量将超过1500吨，发电量将达到50兆瓦。项目特别注重技术和环境指标，包括采用现代化的多级垃圾处理系统。为此，阿斯塔纳与“东方希望”有限责任公司成立了一家合资企业。该设施计划于2029年6月投入运营。

- 两国领导人之间已建立起基于互信的密切对话，这是实施联合投资项目的基础。我们感谢中方企业对经济发展所作出的贡献，并愿创造一切必要条件。“阿斯塔纳能源生态园”项目不仅对首都，而且对国家都具有战略意义。政府将为该项目的实施提供一切必要的支持措施。-别克帖诺夫说。

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王钢表示，该公司计划实施该项目的二期工程，这将使公司未来能够彻底消除固体废物填埋场的废物堆积问题。目前，该公司在中国境内拥有57座垃圾焚烧厂，总处理能力达每日7.9万吨。深圳能源环保有限公司负责对深圳这座拥有约2000万人口的城市中90%的垃圾进行分类和回收利用。

- 我们非常珍惜在哈萨克斯坦开展工作的机会，并将竭尽全力确保项目高质量实施。我相信，该项目将成为中哈务实合作的重要典范。我们计划在哈萨克斯坦政府的支持下，进一步推进该项目。-他说。

双方指出，“阿斯塔纳能源”生态园将成为两国投资和技术合作的又一有效范例。

双方还讨论了燃煤热电联产和燃气发电厂环境改造方面的合作前景以及生产本地化问题。

最后，双方表示有意在规定的时间内实施该项目，并尽一切努力在有前景的领域进一步发展合作。

【编译：小穆】