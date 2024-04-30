政府总理：西哈州防汛保卫战打赢，阿特劳州成下一战场

会上，政府首脑向阿特劳州领导提出了一项任务：尽最大努力保护州府和各地区免受即将来袭的洪水侵害。

别克帖诺夫指示当地政府积极借鉴西哈州防汛经验。西哈州采取了预防性的防洪措施，动员了来自14个州的军队和救援人员，凭借这些得力措施，成功度过了洪峰，避免了大规模破坏。

据西哈州政府提供的数据，目前已有909户居民安全返回家园，超过5000头牲畜被转移到安全的放牧区。西哈州的应急行动指挥部和灾后重建委员会已收到约8000份灾情申报，完成了超过1000户房屋的灾情评估。此外，有1672户家庭获得了相当于100倍按月计算指数的一次性补助金。灾后援助工作正在持续进行中。

-防汛形势趋于稳定，西部地区的洪峰已经过去。必须要指出的是，各相关单位的工作协调良好，这使得84个居民点免受洪水侵害，并将洪水造成的损失降至最低。我向所有参与防洪行动的紧急情况部门、国防部、内务部、国安委、地方政府、各类组织、军事人员、志愿者和公民表示由衷的感谢。-别克贴诺夫说。

别克帖诺夫强调，当前的首要任务是为保卫阿特劳州做好准备。扎伊赫河（乌拉尔河）阿特劳州段的水位每天都在上涨，距离警戒线还有大约100厘米。

-目前阿特劳州正在迎来洪水高峰，预计将在未来几天内达到顶点。为了有效应对洪水，阿特劳州需要借鉴西哈州经验，调动周边地区救援力量驰援，并加强水位监测，加高加长堤坝，全力保卫阿特劳州，坚决避免洪水泛滥成灾。-他说。

截至目前，已有1.3万多名救援人员和1200多台救援设备投入到了阿特劳州的紧急救援行动。共修建了500多公里的堤坝，其中包括沿阿特劳市居民区修建的242公里堤坝。在扎伊赫河入海口，疏浚工程仍在继续进行，已疏浚1408米，清淤11538立方米。

别克帖诺夫指出，全国大部分地区的洪水威胁已经解除。

-总统已将灾后重建作为优先任务，旨在帮助受灾民众尽快恢复正常生活。灾后重建工作将重点关注公共设施、住房以及基础设施的修复，并向受灾群众发放补偿金。所有工作都需要紧密协作、高效有序地推进。地方政府需要做好解释工作，与受灾群众进行面对面沟通。-别克帖诺夫表示。

【编译：阿遥】