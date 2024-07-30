政府副总理主持治蝗指挥部会议，蝗虫防治工作进展顺利

截至目前，哈萨克斯坦已经对1670万公顷土地进行了蝗虫监测，完成了全年计划的98%。为了彻底消除蝗虫威胁，累计防治面积达到290万公顷。阿克莫拉州、阿克托别州和库斯塔奈州的意大利蝗虫防治工作仍在有序进行中。

农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒在会上指出，哈萨克斯坦与俄罗斯边境全线进行了全面的蝗虫监测。结果显示，阿特劳州和西哈州的治蝗局势总体稳定，不存在蝗虫迁徙的风险。

-在阿克托别州和阿拜州，我们没有发现蝗虫迁徙的迹象。在北哈州、巴甫洛达尔州、东哈州和库斯塔奈州与俄罗斯接壤的地区，蝗虫密度低于经济损害阈值。-肯贾汗吾勒总结道。

会议要求对于仍存在蝗虫扩散风险的地区，继续进行监测和必要时的防治工作。

据此前报道，为应对今年的蝗虫灾害，政府已投入81亿坚戈用于采购杀虫剂和开展化学防治工作。

今年，哈国政府原计划对127.06万公顷土地进行化学防治，初期政府已从预算中拨款42亿坚戈用于采购相关物资和服务。然而，由于2023-2024年正值蝗虫爆发周期，预计受灾面积将达250万公顷，比去年增加近100万公顷。为应对这一严峻形势，政府从预备金中追加拨款39亿坚戈。

农业部表示，这些资金将用于购买国内外生产的各种植保杀虫剂，包括“Карат супер”、“Тиаметрин”、“Фипрон”、“Эсперо”和“Койра”等，并雇请专业队伍使用飞机和地面设备进行喷洒作业。目前，已有427台专用设备投入使用。

【编译：阿遥】