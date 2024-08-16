哈政府总理别克帖诺夫主持会议部署秋收工作准备

会议指出，为保障今年春耕和秋收工作的顺利进行，政府拨款创纪录的5800亿坚戈。农业部介绍，哈萨克斯坦的粮食收割工作将于8月下旬全面启动。目前，农业机械的准备工作已基本就绪，准备率达98%。预计将有14.9万台拖拉机、3.8万台联合收割机和1.4万台收割台参与收割。

别克帖诺夫指示成立由副总理塞热克·朱曼哈林领导的秋收工作协调小组，负责协调农业部、地方政府和农业生产者之间的工作，并对相关事宜进行监督。

-高质量收割储存粮食，对国家具有特别重要的意义。我们必须及时解决出现的所有问题。我要求农业部与各州政府紧密合作，共同关注收割工作的进展。同样重要的是，确保粮食的妥善储存。-别克帖诺夫强调。

政府已向农业生产者提供了6.4万吨优惠价柴油。别克帖诺夫要求相关部门持续关注这一问题，并在必要时为农业生产者提供额外柴油，用于粮食干燥。

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目前全国粮食总仓储量为3000万吨，足以应对预计产量。但部分粮库的存储压力较大。别克帖诺夫指示，在9月10日前清空粮库中的陈粮。各州政府应与竞争保护和发展署协同，防止粮库服务价格无理上涨。

会议还强调了确保农产品销售的必要性，特别是在优先出口市场方面。贸易和一体化部须与中国、中东、非洲等国家和地区的合作伙伴积极展开相关工作。

【编译：阿遥】