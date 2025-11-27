政府总理主持召开国际金融组织合作协调理事会会议

本次会议的议程重点讨论了扩大国际金融组织参与、推动对国家经济具有乘数效应项目的实施。

会上，别克帖诺夫强调，国际金融组织在推进结构性改革、引入促进经济高质量增长的最佳实践方面发挥着战略作用。

会议审议了加强政府与社会资本合作（PPP）的具体倡议，以及各地区独立吸引资金的问题。此外，还介绍了与国际金融组织合作的若干项目，旨在进一步提升交通运输潜力，并扩大面向微型、小型和中型企业的金融支持计划。

在讨论PPP机制时，与会者提到新版《哈萨克斯坦共和国政府和社会资本合作法》。该法通过简化程序、引入“计划性PPP”机制，以提高项目质量、缩短规划周期和优化预算使用。目前，哈萨克斯坦正与国际金融公司合作，在能源、卫生、教育、供水和交通领域实施7个大型项目。迄今为止，国内已签署（含已完成项目）超过1100份PPP合同，总金额达2.7万亿坚戈。

Фото: Үкімет

国际金融公司驻哈萨克斯坦代表扎法尔·哈希莫夫提出了进一步完善法律基础、优化项目竞争性选择程序，以及在国际平台上更积极推广哈萨克斯坦投资机会的建议。

—亚洲开发银行是哈萨克斯坦的重要合作伙伴，随时准备为政府提供支持，包括改善PPP条件的相关倡议。我们认为，确定一个重点PPP项目清单十分关键，这将有助于吸引可靠投资者并提升市场竞争力。这一做法与亚洲开发银行此前的建议一致，我们高度肯定PPP中心在推动这一关键阶段中发挥的积极作用。-亚洲开发银行驻哈萨克斯坦代表处主任乌察夫·库马尔强调。

Фото: Үкімет

欧洲复兴开发银行驻哈萨克斯坦负责人阿斯卡尔·纳玛兹巴耶夫则重点提出了为货币风险分配预算、减少行政障碍，以及在基础设施项目中更广泛使用PPP机制等问题。

针对上述问题，政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林和总统办公厅副主任叶尔波拉特·多萨耶夫分别发表了意见。

在讨论直辖市独立吸引投资项目资金的机制时，与会者指出，政府正持续推进加强地方预算自主权的工作，多个税目已从中央下放至地方。新的《预算法》明确扩大地方财政权力并提高其稳定性。目前，阿拉木图市已能够直接从国际金融机构获取贷款。国际评级机构惠誉（Fitch）确认阿拉木图市的信用评级为“BBB+”，为吸引外部融资提供了有利条件。国际金融公司和欧洲复兴开发银行代表均表示愿意支持阿拉木图实施环保项目。

会议还重点讨论了哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）通过世界银行提供投资担保方式吸引贷款、推进资本投资计划的相关情况。该计划包括铁路网络的重建、恢复和维修，以及采购电力机车、客运车厢和电力动车组。世界银行驻哈萨克斯坦代表安德烈·米赫涅夫强调，应继续增强该国的过境运输潜力，并表示愿意为相关计划提供全面支持。

Фото: Үкімет

政府支持那些能够带动经济增长、推动国家出口潜力提升，并形成微型和中小企业集群的重大项目。中小企业是促进就业的主要力量。别克帖诺夫指出，尽可能扩大中小企业支持措施的覆盖面，是政府工作的重点之一，必须确保这一方向不被忽视。

—国家元首和政府高度重视与国际金融组织的高效合作。这使得国家能够合理使用预算资源，推动重大项目落地。你们业务遍布全球，了解不同国家的实践经验。如果在改善营商环境、吸引投资以及其他经济领域有任何建议，我们都愿意倾听。总体而言，政府致力于与所有金融机构开展建设性合作。-别克帖诺夫表示。

会议结束后，别克帖诺夫要求相关国家机关加强对金融机构贷款质量和目标用途的监管。同时，国家经济部及其他部门被指示详细研究会议上提出的所有倡议和建议。

【编译：阿遥】