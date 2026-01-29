政府总理别克帖诺夫主持外国投资者理事会中期会议

按照国家元首指示，政府正积极推行主动型投资政策。人工智能发展和数字化转型已被确立为国家优先方向。为实现既定目标，已建立相应制度框架：在国际专家参与下成立了总统直属人工智能发展委员会，数字总部已投入运行。为强化数字集群，国际Alem.ai人工智能中心正式启用，同时推进“数据处理中心谷”和Astana Hub生态系统等基础设施项目。为扩大技术项目规模，还启动了作为初创企业加速器的风险投资基金。Playrix、Mytona、NetCracker等估值超过10亿美元的大型公司已进入哈萨克斯坦市场。

Фото: Үкімет

别克帖诺夫在会上指出：“按照总统指示实施的战略，旨在加速数字产业发展，并将今年IT服务出口规模提升至12亿美元。”

总体而言，数字化转型和人工智能发展已成为实现经济可持续增长、提升国家治理效能、改善民生福祉的重要支撑。

总理强调，政府对各领域投资者持开放态度，愿保持建设性对话，共同探讨有助于取得成功、推动国家发展的解决方案。

会议听取了外国投资者理事会第37次全体会议各项任务落实情况汇报。2025年，为提升哈萨克斯坦投资吸引力，批准了新的投资者签证规定，并推出针对外国公民的最长可达10年居留许可的“黄金签证”。外交部副部长阿利别克·库安蒂罗夫报告称，已出台措施规范使用经认证的“云”服务，同时充分考虑国家安全要求。为阐释税法修订新规定并讨论外资方提出的热点问题，已与外国投资者理事会代表举行系列会晤。

Фото: Үкімет

总理助理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫汇报了第38次全体会议筹备进展。目前，哈萨克斯坦在迈向数字国家进程中已构建起完善的法律和技术基础：总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《数字法典》，人工智能解决方案正有序推广，国产大语言模型和国家数字服务持续发展。当前重点聚焦人力资源开发和数字集群强化。

Фото: Үкімет

会议听取了投资政策执行、能源生态及油气行业、劳动法与人力资源开发及外籍劳动力引进、数字化、医疗卫生与制药产业发展等联合工作组报告。议题涵盖商品海关估价及增值税中性原则、参照国际经验规范油气行业甲烷排放、外籍劳动力签证支持与导师制组织、“云”服务公众监管需平衡创新与安全、医疗领域职业培训、实习及双元制教育中公私合作的重要性等。

Фото: Үкімет

针对投资者提出的问题，国家经济部、能源部、劳动和社会保障部、人工智能和数字发展部、卫生部负责人分别作出说明。

Фото: Үкімет

会议特别关注能源领域数字化应用。无人机结合人工智能缺陷检测在架空电力线路巡检中表现出色：在试点项目中，2天内完成618基杆塔检查，处理2000余张图像，发现近7000处缺陷，典型损伤识别准确率达98%，精准识别绝缘子污染与裂纹、杆塔变形、固定件缺失及线路断裂风险等。热成像和激光雷达系统引入进一步强化了数字化诊断能力。此外，在供热管网中基于声学共振的机器人内窥检测已投入使用，可在不停产情况下对管道内部进行检查，并精准定位维修部位。奇姆肯特试点项目显示，2025年检查1.2公里供热管网可节约70%以上成本。在天然气领域，已在移动应用中集成人工智能助手，通过照片自动识别燃气表读数，有效减轻操作员负担并消除人为错误。

会议期间，与外国投资者进行了坦诚对话。

丸红公司表达了日本企业在人工智能和数字技术领域的参与意愿，特别是将其应用于支持社会弱势群体的可能性。人工智能与数字发展部以Smart Data Ukimet平台“家庭数字画像”为基础的人工智能应用场景为例，并介绍了“社会钱包”项目进展。

Polpharma公司关注患者安全及假药治理问题。卫生部通报，自2024年7月1日起将实施药品强制赋码，并引入基于风险的药品抽检机制。

此外，CNPC、EY、JP Morgan、Kazzinc（Glencore）等公司就油气运输关税、数据本地化及跨境传输要求更新、矿冶行业税收政策等问题提出关切。

会议结束时，总理责成各国家机关和机构与“哈萨克斯坦外国投资者理事会”协会共同细化落实所有提出的问题和建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】