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    12:52, 25 六月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦政府全力推进洪灾后重建工作

    哈萨克斯坦政府全力推进洪灾后重建工作
    Фото: 总理官网

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府继续推进今春融雪性洪水灾后重建工作，并向受灾群众提供全方位援助。在今天的政府会议上，副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫介绍了相关情况。

    灾后租房保障

    ✔️ 截至目前，已有超过6.7万人返回家中，3664名仍处于临时安置点的居民生活得到妥善安排。

    ✔️ 洪水期间，共有12,086栋民房和7,380栋作为唯一住房的避暑房屋被淹。相关部门对总计18,228栋民居进行了查勘鉴定，其中15,651栋的评估鉴定工作已完成。

    ✔️ 评估鉴定结果显示，9,306栋房屋需要维修，8,190栋房屋无法进行维修。政府计划在二手房屋市场购买5,714栋房屋和公寓，并按照示范项目标准建造2,576栋新房屋，以安置无家可归的灾民。

    ✔️ 总体而言，住房维修和重建总共需要约2,570亿坚戈。

    ✔️ 截至目前，已有6,176户家庭获得了400亿坚戈的房屋维修和重建补偿金，3,414户家庭搬进了新房。

    ✔️ 西哈州、库斯塔奈州、阿特劳州、阿克托别州、阿克莫拉州、北哈州和巴甫洛达尔州已开建2,500套新房供受灾群众居住。

    一次性补助金发放

    ➤ 截至6月24日，共有33,321户家庭受到了总额超过120亿坚戈的一次性补助金。

    ➤ 这项工作在卡拉干达州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、阿拜州和乌勒套州已经完成，目前正在阿克托别州、西哈州、北哈州、库斯塔奈州和阿特劳州继续发放补助。

    额外措施

    • 发放额外补偿金：用于购买失去的生活必需品，金额最高可达150倍按月计算指数。截至目前，15,355户家庭已收到76亿坚戈额外补偿金。
    • 牲畜损失补助：政府向受灾民众提供超过28亿坚戈的援助，以减轻洪水造成的牲畜损失。
    • 企业损失补偿：为受灾企业进行损失补偿工作已启动，目前各地工作委员会已审批124家中小企业的补助申请，总金额为8.33亿坚戈。据初步测算，共有797家中小企业遭受损失，总额达241亿坚戈。相关部门正在对这些企业进行受灾评估，之后将提交给州市工作委员会审批。
    • 基础设施修复：估计修复基础设施需487亿坚戈，这些资金将用于维修公路、供电线路和社会设施。
    哈萨克斯坦政府全力推进洪灾后重建工作
    Фото: 总理官网

    【编译：阿遥】

    标签:
    社会保障 政府 洪涝灾害
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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