亚美尼亚政治学家：TRIPP项目将强化哈萨克斯坦与欧洲互联互通

古卡相认为，哈萨克斯坦和亚美尼亚对此区域合作表现出高度兴趣。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在推动亚美尼亚与阿塞拜疆冲突和解进程中发挥的重要作用，也为此类合作奠定了坚实基础。

“亚美尼亚随时准备审视并接纳各类投资提案，以推动过境线路发展。这一议题很可能成为今年亚美尼亚总理访哈期间两国领导人重点讨论的内容之一。”

他表示，在欧亚经济联盟共同成员国身份和双边高度互信的背景下，哈萨克斯坦的投资将有力提升亚美尼亚经济的稳定性。

在谈及欧亚经济联盟框架内的合作时，古卡相指出，亚美尼亚多项宏观经济指标持续保持稳定增长，短期内看不到可替代联盟的现实选项。

“统计数据充分显示双方经济联系紧密。亚美尼亚85%的农产品出口至欧亚经济联盟成员国，其中哈萨克斯坦是重要市场。2024年，亚美尼亚与欧亚经济联盟的贸易额约为120亿至140亿美元，而对欧盟的出口仅为21亿美元，相差近六倍。”

他强调，向欧洲方向快速实现多元化面临两大障碍：一是物流成本高企，二是适应欧洲标准需要较长时间，这都可能导致经济指标下滑。

哈通社早前曾报道，首批哈萨克斯坦小麦11月初已通过阿塞拜疆运往亚美尼亚，并在亚美尼亚市场广受好评。

另据消息，亚美尼亚正与美国共同商讨TRIPP线路的租用期限事宜。

【编译：木合塔尔·木拉提】