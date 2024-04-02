政府总理：任何一名受灾群众都不会被忽略

在总结发言中，别克帖诺夫指出，紧急情况部应与国防部、内务部以及各州政府共同采取必要措施，以保障人民生命安全。他指出，当前最为紧迫的任务是确保人员的安全，必要时要提前进行疏散。

别克帖诺夫要求各地各级政府密切关注阿克托别州、西哈州和库斯塔奈州的汛情，并采取切实有效的措施，以防止北部、东部和中部地区被洪水淹没。他强调要吸取教训，重构工作模式，并及时向民众通报工作进展。

政府首脑要求对当前的洪水情况进行详实的分析，找准导致洪水泛滥的主因，并提出消除这些因素的意见建议。各地要根据自身地理特点和天气情况，应即时更新行动计划。

别克帖诺夫指示紧急情况部与相关部委和各地政府共同制定2025-2029年防汛防洪规划。他要求紧急情况部、国家经济部、财政部、交通部、工业和建设部、水资源和灌溉部以及各州政府立即启动自然灾害损失评估工作，并及时向受灾人员提供物质援助。

-各地各级政府要逐户通知受灾群众，告知他们获得损失补偿和房屋重建补助的具体程序。任何一名受灾群众都不会被忽略，一定会得到帮助。-别克帖诺夫强调。

【编译：阿遥】