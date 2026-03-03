哈萨克斯坦政府与亚行签署55亿美元合作备忘录

会谈期间，双方就交通物流、应急管理、数字技术发展、住房市场以及绿色金融等领域的多个合作项目交换了意见。会议特别强调，在人工智能、数据中心建设、光纤干线铺设、交通走廊建设及海关程序数字化等方面蕴含着广阔合作空间。此外，双方还听取了在卡拉干达市建设一所拥有300张床位的大学医院政府和社会资本合作项目的推进情况。该项目旨在支持高层次人才培养与科研发展。

别克帖诺夫指出，亚行是哈萨克斯坦推进基础设施现代化的重要合作伙伴之一，哈方高度重视与亚行开展全方位协作。双方合作的目标，在于通过推动经济结构转型，实现高质量增长，切实提升民众生活水平。

神田真人对哈萨克斯坦在结构性改革方面取得的进展给予高度评价，特别是提升金融部门稳定性所作出的努力。他表示，亚行愿继续支持哈萨克斯坦各经济领域的大规模数字化进程。

Фото: 总理官网

作为此次会谈的重要成果，哈萨克斯坦政府与亚行签署了关于实施2026—2029年15个重点项目的合作备忘录，总投资规模约55亿美元。该文件为新一轮宏观经济项目的落地奠定了基础。根据规划，相关倡议将涵盖区域互联互通、防灾减灾韧性提升、水资源管理、住房和公用事业体系建设以及住房市场发展等方向。同时，亚行还将继续为私营部门提供融资支持，重点聚焦农工综合体、交通和物流等领域。

此外，哈萨克斯坦国家公路公司（ҚазАвтоЖол）与亚行正式签署了萨热阿尕什市绕城公路建设项目合同。该公路全长102公里，建成后将实现过境运输流与居民区的有效分流，在提升居民出行安全、缩短通行时间的同时，也将进一步促进哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的贸易往来。

【编译：阿遥】