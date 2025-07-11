卡拉干达州正在对150年前建造的伊吉利克比陵墓进行修复

伊吉利克比陵墓位于卡拉干达州萨兰市附近的拜塔姆村，建于约1875年至1880年间，是该地区重要的历史圣地之一。

Фото: Қарағанды облысы әкімдігі

随着时间推移，受自然因素影响，陵墓建筑遭受损毁并出现沉降。目前，为将这一历史遗迹留存给后代，修复工作已正式启动。

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修复工作的核心要求是保留陵墓的历史原貌。该陵墓采用未加工砖块建成，呈八边形结构，顶部带有圆顶。2000年，它被列为国家级历史和建筑遗迹，受到国家保护。关于陵墓的设计者和建造者的信息未有留存。

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伊吉利克比（乌特普吾勒）是卡雷克-阿尔泰（Қареке-Алтай）地区的杰出人物。他在19世纪为教育发展、煤炭工业进步以及哈萨克人民的社会支持作出了重要贡献。其形象在加比特·穆西列波夫的小说《觉醒之地》中有所体现。

此前，哈通社曾报道，卡拉干达州努拉地区考古学家发现了一座保存完好的中世纪儿童墓地。这一独特发现由布克托夫卡拉干达国立大学考古队在实地考察期间确认。

【编译：木合塔尔·木拉提】