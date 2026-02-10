阿尔卑斯雪域之城利维尼奥：冬奥赛场上的冰雪王国

利维尼奥坐落于阿尔卑斯山腹地，海拔约1816米，与瑞士接壤，周围环绕着意大利的斯泰尔维奥国家公园和瑞士的恩加丁国家公园。得益于充沛而稳定的降雪，这里被誉为阿尔卑斯山区最阳光充足的滑雪度假胜地之一，雪季开始较早、持续时间也更长，为冬季运动创造了理想条件。

史料显示，关于利维尼奥的最早记载可追溯至1187年，其名称被认为源自德语中“积雪覆盖”的含义。由于长期被大雪封闭、冬季交通不便，这一地区曾与外界相对隔绝，当地居民和旅行者因此将其称为“小西藏”。

1816年，利维尼奥正式纳入意大利版图。20世纪50至60年代，通往山区的道路逐步修建，首批滑雪缆车投入使用，推动了当地旅游和体育基础设施的发展。如今，利维尼奥拥有超过100公里的高山滑雪道以及世界级越野滑雪线路，常年承办多项国际赛事，在冬季运动界享有盛名。

在2026年冬奥会上，利维尼奥被确定为自由式滑雪和单板滑雪项目的主要比赛城市，预计将举行约26场比赛。

其中，Livigno Snow Park将承办坡面障碍技巧、大跳台、U型场地等单板和自由式项目；Livigno Aerials & Moguls Park则用于自由式滑雪空中技巧和雪上技巧等比赛。

这将是利维尼奥首次承办如此大规模的奥运赛事。此前，尽管该地多次举办世界级自由式滑雪和单板滑雪比赛，但奥运会级别的赛事对这座山城而言仍具有里程碑意义。

利维尼奥距离米兰约五小时车程，山路崎岖而海拔较高。不过，完善的度假区配套设施为赛事和游客提供了充分保障。当地酒店、餐厅和各类商店全年运营，为来自世界各地的游客提供服务。

值得一提的是，利维尼奥赛区将迎来多名哈萨克斯坦运动员参赛。自由式滑雪项目中，共有9名哈萨克斯坦选手将在冬奥舞台上亮相。其中，自由式滑雪空中技巧项目包括舍尔佐德·哈希尔巴耶夫、阿斯尔汗·阿桑、罗曼·伊万诺夫、丁穆哈梅德·拉伊姆库洛夫和阿娅娜·若尔达斯；雪上技巧项目则由帕维尔·科尔马科夫、阿纳斯塔西娅·戈罗德科、尤利娅·加利舍娃和阿娅乌勒姆·阿姆列诺娃出战。

2026年冬季奥林匹克运动会将于2月6日至22日在意大利的米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行，届时将设置16个大项、共116枚奖牌。利维尼奥这座“阿尔卑斯雪域之城”，也将借助冬奥舞台，向世界展示其独特的冰雪魅力。

【编译：木合塔尔·木拉提】