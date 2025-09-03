丝路之星为12国选手提供国际舞台 评委萨米拉·埃芬迪畅谈赛事意义

萨米拉表示，担任评委与作为歌手表演完全不同，责任重大且充满挑战。

她说：“这不是我第一次来哈萨克斯坦，2017年我曾参加在阿拉木图举办的首届《丝路之星》。这次收到主办方邀请担任评委，我感到非常意外。这是一个全新的复杂体验，评判选手意味着对他们的艺术生涯产生重要影响。因此，我尽力运用自己的专业知识和经验，公平公正地评审。”

这位阿塞拜疆评委指出，评审过程中会综合考量选手的声乐水平、舞台魅力、与观众的互动、舞蹈编排、音乐品味，甚至个人风格和形象设计。

“12位选手各具特色，令人印象深刻。他们的音域出色，风格独特，但毕竟年轻，经验尚浅。我相信随着时间推移，他们有潜力成为耀眼的明星。我建议选手们保持自信，无论遇到何种情况都要坚定目标。名次和奖项并非最重要的，持续进步和自我提升才是关键。”她说。

萨米拉强调，《丝路之星》这样的国际赛事为年轻歌手提供了迈向成功的绝佳机会。

她表示：“选手一亮相就能被12个国家的观众认识，拓展新的人脉和粉丝群体，积累宝贵经验。我希望这样的国际项目越来越多，它们是通往更大舞台的重要阶梯。”

据悉，《丝路之星》节目将于9月20日起在Silk Way、Jibek Joly、中国中央电视台CCTV-3以及参赛国的国家电视台播出。该赛事由哈萨克斯坦总统电视广播综合体和中国中央广播电视总台（CMG）联合主办，吸引了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国的选手参与。哈萨克斯坦由歌手Alem代表参赛。

《丝路之星》将在多个亚洲国家的电视频道播出，为亚洲文化交流搭建了独特平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】