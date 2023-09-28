知名记者回忆谢尔汗·穆尔塔扎：邻国曾经称他为《哈萨克斯坦头号民族主义者》

“我们所见到的、所认识的、了解的、读到的谢尔汗·穆尔塔扎不仅是哈萨克经典文学作家，也是积极的社会活动家。他对一切事务都充满了热情和感知。如果您阅读谢尔汗在执掌《哈萨克文学》、《主权哈萨克斯坦报》以及《哈萨克斯坦广播电视公司》期间，写下的文章以及给媒体人写的或说的话语，会发现这些内容都是当时社会所需要的知识。也正是因此，全国人民都喜爱他的文字。我认为，应该系统的去研究谢尔汗的作品，并整理出相关的专著来。他老人家，堪称是这个社会的一颗参天大树。对任何事务都能立刻理解根源，做出一阵见血的评论。他的有些话语，现在来看可能会让人无法接受，但在当时的社会环境下，恰恰是人民的心里话。” 玛哈特·萨德克说。

据这位记者所述，一部分不会说国语（哈萨克语）的官员相信，“谢尔汗·穆尔塔扎一定会设法将要求国家公务员必须熟练掌握哈萨克语的法律变为现实”。

“在语言问题上，谢尔汗做出了巨大的贡献。在他于议会说出那句著名的《只有蛇才有两个舌头（Жыланда ғана екі тіл бар）》的话语，并且这番批评被翻译成了俄语后，我们看到的明显变化是，许多不懂哈萨克语的国家官员开始参加国语培训班了。因为，在议会上已经有许多人完全相信，谢尔汗·穆尔塔扎只要在议会中有一席之地，就一定会设法将要求国家公务员必须熟练掌握哈萨克语的法律变为现实。不过，随着谢尔汗在2004年以后不再担任议员，被稍微掀起的锅盖又被盖回去了。”记者回忆道。

对于谢尔汗·穆尔塔扎在语言问题上的积极动议，邻国曾经也非常关注和紧张。

Фото: М. Садиқнинг шахсий архивидан

玛哈特·萨德克说：

“我们与俄罗斯电视广播公司董事会副主席是朋友，当下我就不说他的名字了。他曾告诉我们，俄罗斯联邦安全局在2000年左右曾将谢尔汗·穆尔塔扎称之为《哈萨克斯坦头号民族主义者》。这是因为，谢尔汗的言论已经传播到了境外。对于时刻关注着我们这个年轻共和国发展步伐的邻国而言，谢尔汗·穆尔塔扎的言行是值得注意的。我想，当下那个国家的档案中可能还留存着这些东西吧。谢尔汗的话语，即使在当下也激励着国民。每当在社交媒体上看到那些我曾经见证过的历史片段时，我就会感受到这一点。”

玛哈特·萨德克认为，在当时的土地纠纷中，许多像谢尔汗·穆尔塔扎这样热诚为国的公民代表，为了一些高层之间野心与纠纷的牺牲品。

玛哈特·萨德克说：

“当一段时间后我们回首往事时，那些事情似乎属于某些人的个人野心，来自议会和政府之间的角力。在那场斗争当中，谢尔汗选择支持总理。因为，这个问题到现在实际上依然无解。这个问题不是仅依靠议会就能解决的。在当下，比方说，国家元首建立了一个国家库鲁尔泰机制，与人民共同商议关于土地、语言和宗教的问题。而在当时，也就是2003年，总理和议长之间的角力，给不少人造成了伤害。值得一提的是，当时参议员（议会上院）也支持政府的动议，只有马吉利斯（议会下院）反对。”

玛哈特·萨德克表示，他曾经见证了伟人般的谢尔汗·穆尔塔扎在人生中的憾事。

他说：

“有件事一直在我的记忆里留存。当时我在对马吉利斯委员会主席达乌列特·图尔勒汗诺夫就体育法问题进行访谈。谢尔汗走了进来并说：'啊，男子汉达乌列特，谢谢你”。原来是因为图尔勒汗诺夫帮助谢尔汗完成了文集的出版发行，还支付了稿酬。谢尔汗动情的对我们说：“我能向现在这样毫无恐惧的发言，都是因为有你这样的好汉在支持。正是因为有你们的支持，我才能勇敢的发声。来，摊开你的双手，让我给予你巴塔（祝福）。我们终将离开这个世界，而后人将被托付给你们。当你们来到我们现在的位置时，你们可能会面对比我们现在更艰难的情况。语言的争议，只是其冰山一角。为了毁灭哈萨克，还会有很多更加糟糕的手段被施展出来。你们要为此做好准备。我在这条路上，已经牺牲了我的家庭。我为了民族的命运抗争，不曾想过其他”。我认为，现在的年轻人应该知道这些。”

【编译：木合塔尔·木拉提】