丝路之星总决赛中国选手：音乐是12国永恒的友谊桥梁

演出结束后，他在直播镜头前向哈萨克斯坦人民和所有支持者献上了最真挚的感谢。

“已经很久没有参加过如此大规模的国际项目了。我对Silk Way Star充满无限感激。这也是我第一次来到哈萨克斯坦，正是在文化与音乐的魔力下，我真切感受到哈萨克斯坦朋友们的热情与友好。”张赫宣动情地说。

他特别提到拍摄期间节目组的专业与温暖，以及每一位选手付出的心血：

“我要感谢每一位同行者的努力，更要感谢全球观众的鼓励与支持。在我心里，音乐就是一座桥梁。我衷心希望，通过音乐，我们12个国家之间的友谊能够永远延续。中国随时张开双臂，欢迎大家！”

此前，张赫宣曾做客Jibek Joly电视台《Bugin Live》节目，与哈萨克斯坦观众分享参赛心路。

“Silk Way Star”项目是根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施的，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

大赛汇聚了来自 12 个国家的优秀歌手，包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。

目前，Jibek Joly电视台正在现场直播Silk Way Star首季总决赛，全球潜在覆盖观众超过10亿人。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已向项目全体参赛选手发表贺信。

【编译：木合塔尔·木拉提】