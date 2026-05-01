“联盟-5”中型运载火箭成功首飞 哈萨克斯坦航天基础设施迈入新阶段

据哈萨克斯坦人工智能和数字发展部表示，此次发射在“巴伊铁列克”火箭发射综合体进行，属于飞行设计试验的重要组成部分。发射过程中，火箭一、二级运行正常，搭载的模拟载荷被成功送入预定轨道。

该部门指出，此次发射验证了发射综合体的整体运行能力，也表明哈萨克斯坦具备进一步拓展全球航天服务市场的基础条件。

哈方强调，“巴伊铁列克”项目是国家战略性成果，使哈萨克斯坦逐步实现自主现代化发射基础设施的建设与运营。项目实施过程中，完成了地面系统现代化改造、发射系统改造以及控制、加注和安全系统的全面升级，大幅提升了发射自动化水平，并符合国际可靠性标准。

- “巴伊铁列克”项目是近年来最复杂的高科技工程之一。当前的成功发射表明，哈萨克斯坦已具备参与全球航天产业所需的关键要素，包括发射基础设施、国家卫星项目以及高水平工程技术人才。 - 人工智能与数字发展部表示。

该部门还指出，项目实施不仅将拓展航天器入轨能力，还将带动就业增长，并增强国家在航天领域的产业潜力。

数据显示，该火箭可将最多17吨载荷送入近地轨道，配备RD-171MV和RD-0124MS发动机，并可结合佛盖特上面级执行多种任务。同时，火箭采用煤油和液氧等无毒燃料，符合绿色航天发展趋势。

【编译：达娜】