哈中边境特区65个投资项目稳步推进 将创造4000个就业岗位

据经济特区代理总干事钦吉斯·马卡舍夫介绍，目前已有38个项目投入运营，另有27个项目正按阶段推进。

— “霍尔果斯陆港”是特区内最关键的核心项目之一。目前，陆港扩建工程已顺利完成。通过对2条既有线路的改造以及新增8条线路，航站区年吞吐能力已由54万个标准集装箱提升至80万个，增长约1.5倍。此外，特区还配套建设了19个临时海关监管仓库，可同时容纳约7万辆汽车，-马卡舍夫表示。

Фото: Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі

在工业领域，Standart steel KZ有限责任公司旗下冶金综合体预计将于今年年底前完成第三阶段现代化改造。据该企业副总经理达乌然·萨克塔甘诺夫介绍，该工厂主要从事建筑用钢筋生产。

—考虑到钢筋是建筑行业的基础材料，我们自年初起已实现全面投产。企业的核心目标是利用本地原材料生产钢筋。目前，该综合体已为约80名当地居民提供就业岗位。下一步，我们还计划进一步扩大产能，-萨克塔甘诺夫说。

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此外，Nomade Invest有限责任公司计划在特区内实施铁路基础设施建设项目。同时，特区还拟设立专门的服务板块，即开设“便民服务中心”，为自中国进口的乘用车提供初始登记、政务办理及咨询等服务。

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值得关注的是，“霍尔果斯-东大门”经济特区正计划与德资企业Skyhansa合作建设一座国际机场。该机场建成后，预计年货运吞吐能力可达5万吨，客运过境能力为每小时500人次。总体来看，特区正在推进的各类投资项目将进一步促进多元产业发展，并为当地创造更多就业机会。

—国家元首曾就加强招商引资、推动经济发展作出明确指示。为此，“霍尔果斯-东大门”经济特区正持续完善配套条件，积极吸引投资者，相关工作已逐步见效，-马卡舍夫强调。

【编译：阿遥】