哈中联办AIFC商业论坛在上海举行 “哈铁”计划在香港推进IPO

（哈萨克国际通讯社讯）“AIFC Connect: Shanghai 2026”商业论坛日前在上海举行。本次活动由阿斯塔纳国际金融中心与上海证券交易所联合主办，旨在进一步加强两国经贸与投资合作。

论坛开幕式上，阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫表示，随着跨里海国际运输走廊的持续发展以及“一带一路”倡议框架下项目的推进，中国企业对我国的投资兴趣正稳步上升。

他指出，阿斯塔纳国际金融中心依托完善的基础设施，可为跨境交易提供高效的结构化解决方案。同时，以英美法系为基础的法律制度和国际化监管环境，为全球投资者创造了具有吸引力的营商条件。

论坛期间，萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金驻华代表处负责人萨肯·穆拉特乌勒透露，哈萨克斯坦国家铁路公司已将香港列为2026年底推进首次公开募股（IPO）的主要市场之一。

他表示，这一选择主要基于中国投资者对“哈铁”在中间走廊中的关键枢纽地位表现出的浓厚兴趣。近期地缘政治变化也凸显了传统海运通道的脆弱性——其承担全球约96%的运输量，使得陆路通道在战略层面上成为更具价值的替代方案。

数据显示，海运通常需耗时约两个月，而“哈铁”可在14天内将货物运抵欧洲。此前该运输周期约为18天，随着基础设施完成升级改造，运输效率明显提升。目前，公司已累计投入约150亿美元用于基础设施建设，并计划到2030年继续投入同等规模资金。

在论坛上，来自阿斯塔纳国际金融中心、绿色金融中心以及KAZ Minerals、Solidcore Eurasia和ITS中央证券存管机构的代表，分别展示了矿业冶金、信息技术、基础设施及绿色金融等领域的重点项目。

同时，萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金、中金公司、Freedom Broker及Jiaxin International Resources Investment Ltd等机构代表，就区域资本市场一体化前景展开深入讨论。

根据AIFC Insights发布的数据，哈萨克斯坦在区域资本市场中保持领先地位，流通债券规模已达810亿美元。阿斯塔纳国际交易所宣布将进一步拓展熊猫债券上市渠道；阿斯塔纳国际金融中心还推出了面向矿业、碳市场及飞机租赁的专业化平台。此外，阿斯塔纳国际金融中心绿色金融中心与国际绿色经济协会签署了谅解备忘录。

本次论坛在哈萨克斯坦驻上海总领事馆以及ITS、Freedom Holding Corp.、Solidcore Resources和KAZ Minerals等机构支持下举办，吸引了来自哈中两国150余家企业和金融机构代表参与。

【编译：木合塔尔·木拉提】