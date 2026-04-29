哈萨克斯坦重申支持《不扩散核武器条约》 倡导降低全球核风险

据介绍，本届审议大会是在国际局势复杂多变背景下举行。当前，国际紧张局势上升、地区冲突持续，军控体系面临削弱，使会议受到广泛关注。

在一般性辩论环节，哈萨克斯坦外交部第一副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫代表国家发言时表示，哈方始终支持巩固《不扩散核武器条约》框架，并推动减少核风险的现实措施。

他指出，哈萨克斯坦的立场建立在自身历史经验基础之上。关闭塞梅核试验场，以及主动放弃核武库，是哈萨克斯坦为国际安全与互信作出的重要贡献。

哈方还强调，托卡耶夫总统提出恢复核国家之间对话的倡议，在当前形势下具有现实意义。

作为《中亚无核武器区条约》（又称《塞梅条约》）轮值主席国，哈萨克斯坦在单独声明中指出，中亚国家正持续为全球核裁军和防扩散机制作出贡献。适逢该条约在塞梅签署20周年，与会各方呼吁加强跨区域合作，并推动建立新的无核武器区。

会议期间，哈萨克斯坦代表团团长还分别会见了联合国副秘书长兼裁军事务高级代表中满泉等联合国高级官员及多个外国代表团负责人，就国际安全热点议题交换意见。

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此外，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥玛洛夫担任大会第二主要委员会主席。该委员会负责审议防扩散、地区问题以及国际原子能机构保障监督等议题。

《不扩散核武器条约》审议大会是全球安全领域的重要机制之一，各缔约国将在会议期间评估条约履约情况，并讨论在新形势下进一步巩固国际防扩散体系的路径。

【编译：达娜】