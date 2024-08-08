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中亚的文艺复兴：稳定发展与繁荣的道路

一. 共同的发展目标

游牧与定居生活方式之间相互和谐共生的状态，不仅仅构建了中亚社会曾经的生产经济基础，还铸就了这片土地上传承至今的政治法律文化，以及对各种变化都能够迅速的适应、接纳的独特性。中亚大地见证了无数帝国的兴起与衰落，目睹了各种不同的政治和经济模式的自然发展路径，却始终依然保持着属于自己的天然统一性。我们的人民，自古就与各种不同的文明开展对话，与它们建立了联系。也正因于此，这片地区在保留其民俗文化和精神特征的同时，在丝绸之路乃至整个欧亚大陆的历史中发挥了决定性作用。

在发展的新历史阶段，我们几个国家都经历了各种各样的挑战和困难。但是，中亚的共和国们并没有像某些悲观预测一样，沦为所谓的“失败国家”。相反，本地区的国家相继证明自身是有着国本传承的国家，在国际政治舞台上获得了应有的地位。通过我们各国人民的团结与智慧，我们巩固了自身的领土范围，强化了主权和独立。

如今，可以毫不夸张地说，中亚各国在国家建设、市场经济发展、文化遗产复兴、民族认同形成等方面都形成了各自的经验。

公共和国家机构实现了现代化。建立了发达的基础设施和工业网络，新建了数千公里的铁路和公路，建设了重要的社会设施。我们的开放和创新方针确保了我们国民经济的持续增长并融入全球经济关系。教育、医疗、养老等体系的有计划发展，促进了国民社会经济状况的显著改善。

中亚各国之间的关系也发生了根本性的变化。国家间各层次的建设性双边和多边对话机制被建立了起来，互利合作不断发展。迄今为止，我们在解决阻碍地区关系全面发展的、可能引发冲突的问题方面，取得了具有重要意义的成功。

我们在水电领域成功实现的互利解决方案是值得高度评价的。当下，各国都在共同努力，为逐步解决国家边界划定、改善边境检查站运作、扩大交通联系、开辟新路线和便利公民流动等问题创造有利条件。确保该地区的长期安全与繁荣的共同努力正在成为一个制度化的共识。很显然的，我们绝对不会偏离这个方向。

中亚五国当下的政治、经贸、人文等关系均已获得具体内涵，并上升到深度战略伙伴关系和同盟水平。在外交政策关系中，中亚国家制定了自己的审慎战略。这一举措维护了国家间、地区间利益平衡，为各国全面参与全球进程开辟了道路。

中亚国家正在多边架构中积极推动自己的理念和项目，作为支持和平的国家的身份，充分的证明自身是独联体、上合组织、亚信、经合组织、欧亚经济联盟、突厥国家组织等成功且有影响力组织的强力成员。这一切，让我们可以自信地说，“中亚五国”中的每一个国家都是欧亚大陆上不断发展的繁荣国家。

中亚各国共同的历史、传承数百年的的友谊和睦邻友好传统，今后仍将是我们各国之间不可动摇的基础，并将使我们兄弟各国人民的关系比以往任何时候都更加亲密。

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二. 中亚地区在发展新阶段的作用

基于其所在的地理位置，中亚各国和人民几个世纪以来为丰富彼此的文化和建立跨越大陆的文明间对话发挥了影响力，为维护和平与相互理解做出了重大贡献。中亚正在成功地继续履行这一良好而负责任的使命。

作为联合国大会重要决议的共同起草者，我们在全球可持续发展、确保普遍安全稳定、在地区和国际框架内相互支持等问题上始终不曾偏离共同的立场。

“中亚+”模式的全新对话平台的出现，是中亚五国作为一个整体在国际政治舞台上更受重视的一个明证。截至目前，已经以这种模式进行了9次峰会和高规格会晤。近两年来，相继举办了“中亚+俄罗斯”（阿斯塔纳）、“中亚+中国”（西安）、“中亚+美国”（纽约）、“中亚+德国”（柏林）模式的首次峰会，中亚与欧盟国家领导人之间的两次会晤（阿斯塔纳和乔尔蓬阿塔），“中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会”（吉达）首次峰会，以及“中亚+印度”峰会（线上模式）。今年还将首次在阿斯塔纳举行“中亚+日本”峰会。

值得注意的是，其他国家和国际组织也对这种形式的合作感兴趣。可以说，中亚地区作为世界政治舞台上重要主体的地位正在不断稳固。

在努力实现对现代化和先进教育的追求的同时，坚持传统价值观的道路是中亚的发展方向。我们的地区正在成为现代化国际体系中独立且有影响力的成员，因此，我们打算加强我们作为欧亚大陆国际地缘政治和地缘经济变化中心的作用。

中亚地区日益增长的经济实力、对创新的开放性和智力潜力，为其成为现代世界结构的主要驱动力之一创造了先决条件。我们五个国家拥有为此所需的一切必要的资源和机会。

我们需要特别关注的是，在同外国伙伴共同开展区域项目时，应共同努力全面推进我们在对话领域的共同立场。

我非常肯定的认为，当下的中亚不仅仅是欧洲与亚洲之间的桥梁，而应该被视为拥有足够实力的、能够成为国际关系领域的全球中心的独立玩家。这个时机已经到了，而我对此充满信心。

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三. 相互关系的新范式

显然，未来十年将决定我们地区的未来。如何有效地利用这一历史性机遇，取决于我们自己。

在全球地缘政治局势动荡之际，我们成功在本地区营造了相互信任和共同统一安全的空间，消除了地区一体化的障碍，搭建了高质量的多方位合作平台。

如今，哈萨克斯坦已与吉尔吉斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦建立了盟友关系，并不断扩大与土库曼斯坦的战略伙伴关系。各层级交往的加强，体现了各国人民相互亲近的愿望。国家元首频繁互访和定期会晤，为各国议会间、政府间、部门间关系的深化注入新动力。

积极的政治对话和相互之间释放出善意，已成为五国合作发展的重要组织因素。本地区各国在尊重彼此独立、主权和领土完整、和平解决分歧等基本原则的基础上，形成了中亚特有的合作模式。

中亚国家元首之间的五次磋商会议，分别在阿斯塔纳、塔什干、土库曼巴希、乔尔蓬阿塔、杜尚别举行，区域一体化的理念不断深化和扩大。可以毫不夸张地说，中亚五国的一体化进程已经达到了前所未有的水平，并且变得一致、系统、持续和连贯。

2018年在阿斯塔纳举行的第一次会议，明确了中亚五国合作的主要方向。有基于此，区域安全保障领域的合作得以越发活跃。

在 2019 年于塔什干举行的第二次峰会期间，中亚各国领导人们提出了一系列有希望的倡议，以加强区域合作。哈萨克斯坦特别表示有必要签署《关于21世纪中亚发展的睦邻友好合作条约》，并定期举行中亚国家安全会议秘书之间的会晤。 毫无疑问，峰会条例的通过是这次会议的重要成果。

2021年在土库曼巴希举行的第三次峰会内容丰富。各国元首倡议召开各国议会论坛和青年论坛，创建工商理事会。确认磋商会议的象征意义也是重要的一步。

2022年在乔尔蓬阿塔举行的第四次会议的主要政治成果，是启动了《面向21世纪中亚睦邻友好合作发展条约》的签字仪式，并批准了中亚的“绿色议程”计划和多边模式下的一体化理念。

2023年在杜尚别举行的第五届峰会，迈出了中亚国家元首磋商会议形式制度化的第一步。各国领导人决定成立国家协调员理事会（负责中亚国家元首磋商会议事务）。

即将在阿斯塔纳举行的第六次磋商会议框架下，各国将继续举行交通运输领域部门负责人会议，并举行首次能源部长会议。该地区各国负责大众媒体和信息问题的部长和其他官员也将举行会晤。

总体来看，高层定期会晤有力推动了各方面的共同工作。区域合作发展路线图的通过对此作出了巨大贡献，其中包括加强合作的具体措施。结果，该地区的贸易、经济和商业关系得到显著恢复。从历史上看，中亚地区已成为贸易、投资、运输、通讯潜力在很短的时间内迅速增长的互利合作空间。

最近的5年里（2018-2023年），中亚国家相互贸易额增长了近2倍，从57亿美元增长到110亿美元。根据去年的结果，内部贸易量增长了 25%。其中，去年哈萨克斯坦与中亚国家的贸易增长26.8%，达到80亿美元。

大型联合项目不仅给参与国带来显著利益，也改变了中亚经济的整体结构。

边境地区贸易物流和工业中心网络的发展，被认为是重要的合作领域，这些中心可以成为促进相互贸易和联合投资活动的新驱动力。

有效利用我们各国的运输和物流潜力的战略重要性日益增加。这一产业应该成为带动地区快速发展的新引擎。

人们非常关注工业、能源、农业、运输和数字化领域合资企业的创建，这些领域被认为是经济增长的真正源泉。今年批准中亚国家产业合作发展行动计划，将是朝这个方向迈出的重要一步。

四. 区域合作的未来概述

此前的杜尚别峰会再次证明，五国改造“共同栖息地”的努力将为中亚地区向发达美丽地区转变提供强大动力。同时，阿斯塔纳峰会应该成为中亚国家未来五年（2024-2028）发展新时期的开始。

在当前去全球化背景下，中亚国家的区域内一体化对于维护其作为特殊文明区域的地位以及该地区作为统一实体的稳定都非常重要。我们五个国家和人民，有着共同的历史和文化，各自拥有的优势能够实现相互补充，这应该成为凝聚我们团结的主要力量。

伟大的阿尔-法拉比曾说：“在追求幸福之路上，如果人们能够互相帮助，整个地球就会充满善良。”在新的发展阶段，我们有一系列重要目标和任务，这些目标和任务能否实现，将决定本地区和人民的命运。

第一，维护中亚及周边地区的和平稳定是实现长期繁荣发展的重要前提。

哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一——是努力保持平衡。我们始终坚持“和平比什么都珍贵”的原则。作为国际社会负责任的成员，哈萨克斯坦认为有必要严格遵守国际法原则，尊重主权，不侵犯边界完整。

我可以自信地说，哈萨克斯坦的这一观点，得到了许多国家的赞同。很多国家的立场相似。这一切都基于建立公平且可预测的世界秩序。这一立场为当今困难时期的未来建设性愿景铺平了道路。

当前，中亚周边的军事政治形势依然复杂，需要在防务政策和安全领域采取联合行动。建立地区安全体系，包括制定一系列与中亚安全有关的挑战和防范措施，是非常紧迫的。

打造中亚统一安全空间，综合考虑解决现有威胁和新威胁的主要问题，思考威胁的预防和应对措施，与联合国和其他国际组织在这一领域开展积极合作被认为是该地区国家的首要任务。

第二，应继续增强中亚五国的经济潜力，深化相互合作。

毫无疑问，建立多边合作的坚实经济基础仍然是我们各国不变的任务。在地区国家的共同努力和强大的经济潜力下，中亚地区正在成为贸易、投资、科技创新领域充满机遇的空间。

中亚五国的领土总面积达388.2万平方公里，人口超过8000万，国内生产总值近4500亿美元。世界约20%的铀储量、17.2%的石油和7%的天然气都属于我们地区。中亚煤炭产量排名第10，电力产量排名第19。

我们的经济能够实现相互补充，这种情况确保了我们各国对外部因素有足够的抵抗力，并允许贸易和生产领域的周期多样化。联合经济项目的有效实施可以对这一进程产生积极影响。

推动经济领域的技术发展是我们的一项重要任务，必须逐步摆脱对自然资源的依赖。与此同时，包括媒体、电影、音乐、设计、教育和信息技术在内的创意产业和数字化可以成为经济新动力。中亚地区国家有潜力朝这个方向发展联合项目。

数字和创意产业的大规模增长将有助于从基于原材料的经济逐步过渡到基于智力的生产模式。虽然中亚一体化不是我们各国国民经济增长的主要原因，但我相信它可以成为其主要来源之一。

第三，中亚地区有着充分的可能性，发展成为全球最重要的物流交通枢纽之一。

中亚地区日益成为全球运输链条的主要部分。同时，首先可以提到中国倡议的、前景广阔的“一带一路”和“南北”国际运输走廊。该地区所有国家都在一定程度上参与这些项目。

现在，我们各国已开始实施与形成新运输走廊相关的其他重要想法。哈萨克斯坦正在与其合作伙伴一起尽可能开发跨里海国际运输路线（中间走廊）。中期来看，该线路的货运量可能会增加五倍。

随着阿克套港和库里克港等港口基础设施的发展，哈萨克斯坦正在开辟新的机遇。通过这些港口，中国、中亚国家发往南高加索、土耳其乃至欧洲的货物量不断增加。

目前正在考虑开发穿越阿富汗领土的运输走廊。此举将为进入南亚国家和印度洋港口的潜在市场开辟道路。该地区所有国家都对此感兴趣。通过扩大与中亚及其他地区国家在交通领域的合作范围，我们可以实现许多目标。

全面改善交通关系（增加航空航班班次、开通新的航空和铁路航线、边境口岸现代化等），通过引进创新技术、扩大过境机会以及过境和物流潜力，确保交通基础设施的快速发展地区的有效利用问题应成为今后各国过境运输领域合作的主要方向。

第四，制定确保水、能源和粮食安全的共同立场。

近年来，中亚各国均面临水资源短缺问题。这种情况降低了农业从业者的社会经济地位，并对民众造成了重大损害。同时，我想强调，国际拯救咸海基金作为一个独特的区域机构，在讨论和解决最重要的水能源、生态和社会经济问题方面发挥着特殊作用。

水问题与地区粮食安全密切相关。因此，哈萨克斯坦作为国际拯救咸海基金现任主席，提议在该基金框架内加强合作，共同创建包括旨在解决粮食问题的国际水能源联盟。我国一贯支持通过建设性、开放的对话来解决这些问题。

吉尔吉斯卡姆巴尔阿塔1号水电站和塔吉克斯坦罗贡水电站的建设可能成为整个地区能源领域的百年工程。这些设施的建设将对各方产生综合影响。

持续的地缘政治危机正在影响全人类的粮食供应。为了减少中亚国家对外部因素的依赖，有必要朝这个方向采取相互协调的措施。为此，哈萨克斯坦制定了到2030年确保中亚粮食安全的战略规划，并在五国之间进行了分析，提出建立统一的信息平台进行数据交换。

减少全球气候变化后果的一个重要步骤，是向“绿色”经济转型。中亚各国希望发挥可再生能源的巨大自然潜力。例如，哈萨克斯坦计划到 2030 年将可再生能源的份额提高到 15%。此外，我们计划到 2060 年实现碳中和。

可再生能源的广泛使用不仅可以减少温室气体排放，有利于环境，还有助于提高能源安全和创造新的就业机会。持续交流知识、资源和最佳实践将有助于加强这一领域的合作。

第五，中亚国家最重要和最具价值的资源是——充满知识的新一代。

中亚是世界上人口最年轻的地区之一。该地区人口平均年龄仅为28.7岁。据联合国预测，到2040年，我们各国公民的平均年龄将进一步下降，达到28.3岁。这远低于北美（41.5）、欧洲（46.8）和中国（48）等其他地区的预测。

这一堪称独特的竞争优势，为五国经济社会发展开辟了广阔道路。青年可以成为经济、科技、文化领域创新进程的驱动力。在全球竞争中，成功的关键掌握在年轻一代手中。

深化科教领域合作，加强青年联系，建立共同机制，为青年一代提供新机会、发挥潜力，已成为当务之急。

哈萨克斯坦正在最大限度地支持高等教育机构之间发展合作、在彼此境内开设教育机构分支机构和共同院系。我们高度赞赏周边国家年轻人来哈接受高等教育的愿望，将增加他们到我国高校留学的名额。如今，约有9000名来自中亚其他国家的学生在哈萨克斯坦的高等教育机构学习。

近几年来，一些领先的外国大学在我国开设了代表处，同时开展科学研究的高等院校数量不断增加，科技园和工程中心正在开放。这项工作是在我们将哈萨克斯坦变成区域教育中心的战略目标框架内进行的。我们将齐心协力，打造中亚高等教育统一空间，满怀信心向前迈进。

第六，在协调兄弟人民的人文关系的基础上，形成我们各国共同的文明认同，正在成为一项重要使命。

通过塑造中亚的现代形象，我们也在为我们公民的国家和地区认同创造一种新的方式。我们因独特的中亚身份而团结在一起，我们的文化和传统都是以此为基础的。尊重我们共同的历史根源、跨文化对话和宗教间和谐被认为是中亚身份的核心。

我们的历史记忆是我们各国人民民族意识不可动摇的基础。我们为我们祖先的成就和丰富的文化感到自豪，这种应有的自豪感，奠定了各国成功发展、走向未来的信心。因此，我们应该更加关注我们共同历史的光辉一页。我认为根据土耳其、波斯、阿拉伯、中国、俄罗斯和西欧史料撰写中亚通史是一项重要任务。

为了提高我们的全球竞争能力，我们必须保持团结，不断追求共同目标。伟大的先贤阿拜就曾经明确的断言：“团结——是理性的结合（Бірлік — ақылға бірлік）”，这绝非虚言。

当下，地缘政治项目和意识形态愈发得到推崇。在这种情况下，我们必须保持我们的精神文化准则，包括我们特有的热情好客、团结互助，以及我们的家庭观念和其他优秀的传统。

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在本文的最后，我想强调的是——区域合作不仅是现实，也是必然。

在当前地缘政治不确定性肆虐、既定世界秩序模式走向瓦解的形势下，这实际上是唯一最优的出路。我们的未来取决于我们是否能够加强团结、增进互信、向世界开放。只有在这些原则的基础上，我们才能确保中亚作为一个充满活力、创新和文化丰富的地区实现真正的复兴。

不断增加中亚的团结统一，将是应对当前和未来挑战的最恰当方式。这将有助于形成遏制消极趋势的共同立场，并成为对抗各种外部势力最为有效的措施的基础。为此，根据哈萨克斯坦的建议，制定了“中亚—2040”区域合作发展构想，多边、五边合作进一步发展的方向由此确定。

就哈萨克斯坦而言，我们一贯坚持“成功的中亚就是成功的哈萨克斯坦”的原则，并强调哈萨克斯坦与其他本地区的战略伙伴和盟友一道，准备好进一步发展一体化进程。

哈萨克斯坦共和国总统 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫

【编译：木合塔尔·木拉提】