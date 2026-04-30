中亚电影项目征集启动 Tolqyn Film Fund面向区域创作者开放申请

（哈萨克国际通讯社讯）Tolqyn Film Fund日前宣布启动面向中亚地区创作者的电影项目公开征集。申请截止日期为2026年5月30日。入选项目有望获得区域内首个风险投资型电影基金的资金支持，并被推进为实际影片制作。

据介绍，Tolqyn Film Fund OEIC Ltd.由DASCO Capital负责管理，并注册于阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）。该机制旨在建立更加开放、现代化的影视投融资模式。基金主要投资已完成剧本的项目，并在影片进入市场前提供全流程支持，重点面向院线发行、流媒体平台及国际销售等商业化路径。

目前，该基金已投资5部影片并形成初步项目组合。其中，首部作品《传统：反向祝福》已在我国以及吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯等国实现广泛院线放映。

根据规划，基金计划在2028年夏季前投资最多20部影片，涵盖哈萨克斯坦及中亚其他国家的创作团队。

本次征集面向时长不少于75分钟的剧情长片及动画项目。申请团队需提交完整剧本、项目财务模型、项目及团队介绍材料，以及包含推广与发行策略的市场方案。

项目评选将分为三个阶段：第一阶段筛选具备商业潜力的项目并形成入围名单；第二阶段由团队向专家顾问委员会进行项目陈述；最终由基金投资委员会作出投资决策。

DASCO Capital首席执行官达尔缅·萨德瓦卡索夫表示，中亚地区电影市场具备显著发展潜力。

“我们看到，不仅在我国，在整个中亚地区院线市场仍有很大增长空间。该区域拥有超过8000万人口，且以年轻群体为主，具备形成可观票房收入的基础。作为机构投资方，我们不仅关注本国项目，也有意投资吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的作品。现有案例已经表明，中亚完全有能力作为统一电影市场运作。”他说。

基金负责人、制片人叶尔纳尔·库尔马舍夫则指出，打造区域性电影产业是长期目标。

“中亚拥有相似的文化背景、语言环境和社会结构，同时也拥有丰富的故事资源。这里的创作者具有很强的影像表达能力。如果与新技术相结合，有望形成具有自身特色和市场的中亚电影体系。”库尔马舍夫说。

据悉，本次项目申请将通过电子邮件（tolqyn@dasco.kz）受理，咨询电话为+7 701 352 44 65。相关征集规则可在dasco.kz网站查询。

【编译：木合塔尔·木拉提】