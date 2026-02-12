中央公投委员会公布投票站及选民数据

—本次公投共设10,413个投票站。其中，按公民居住地设立的常设投票站为9,779个，在公民临时停留地点设立的投票站为634个。此外，还将在海外64个国家设立82个投票站。全国共有71,044名公投委员会成员参与选务工作。截至今年1月1日，根据永久居住登记信息，共有12,416,759名公民被列入具有投票权的公民名册，这为编制正式的全民公投选民名单奠定了基础，-阿伊曼库洛夫说。

据他介绍，下一阶段将根据1月至2月期间的人口迁移变化以及公民提交的个人申请，对选民名单进行必要的动态更新和校正。

—必须指出的是，根据《哈萨克斯坦共和国选举法》第24条第5款规定，地方执行机关负责人对参与共和国全民公投公民名单的准确性承担法律责任。公投选民名单的编制工作严格依据《共和国全民公投法》《选举法》以及中央选举委员会2018年8月23日通过的《关于批准编制及向选举委员会提交选民名单规则》等相关法规执行，-阿伊曼库洛夫强调。

【编译：阿遥】