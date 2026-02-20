中央公投委员会主席会见欧安组织民主人权办公室代表

会上，穆赫塔尔·叶尔曼介绍了3月15日举行的全民公投筹备及组织工作进展情况。他指出，公投投票站基础设施更新工作已全部完成。目前，共有12,416,759名具备投票权的公民被列入选民名单。为方便公民核查自身是否被纳入名单，相关信息服务系统已完成组织部署。

按照惯例，投票当日将启用两项在线服务：一是查询公民是否列入投票人名单，二是提供投票日临时登记服务，以保障公民依法行使投票权。

为确保信息公开透明，中央公投委员会正通过多种沟通渠道开展大范围宣传工作，包括向选民发放带有二维码的个人邀请函。选民可通过扫描二维码获取有关公投的完整信息。

此外，委员会特别重视保障包括残疾人在内的各类公民依法行使选举权利，为其参与公投创造必要条件。同时，依据法律规定，在各投票站为经认证的社会团体、非营利组织及媒体代表开展观察活动提供保障。

欧安组织民主人权办公室代表表示，已就开展公投观察任务的前景进行了说明。会谈期间，中央公投委员会副主席还就公投筹备及组织相关问题回答了代表团提出的各项提问。

【编译：达娜】