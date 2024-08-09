托卡耶夫：中亚各国需凝聚共识 在联合国框架下共进退

除此前参与第六届中亚国家领导人磋商会议的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙外，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和联合国秘书长特别代表兼联合国中亚区域预防性外交中心主任卡哈·伊姆纳泽作为特邀嘉宾，出席了此次扩大会议。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，第六届中亚国家领导人磋商会议的成功召开，体现了与会各方致力于加强兄弟人民之间的百年友谊，进一步扩大多边合作，以及加强在国际舞台上的合作的真诚意愿。

- 自2018年在阿斯塔纳召开的首次会议以来，在大家共同努力下，中亚领导人磋商会议机制取得了重大发展。通过前五次峰会，我们就加强区域合作达成了许多共识，实现了丰硕的结果，这些都是其明证。- 托卡耶夫总统说。

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哈萨克斯坦总统认为，在当前世界局势纷繁复杂的大背景下，各国之间达成一个旨在进一步促进区域合作的共同立场是非常重要的。

- 《关于面向21世纪中亚发展的友好睦邻合作条约》的重要性日益增强。我们各国需要在多边框架下，尤其是在联合国框架下基于共同的立场来采取行动。若各国能够将各自的潜力凝聚在一起，我们就能为落实可持续发展目标议程做出重大贡献。为支持这一重要目标，在联合国成立80周年前夕，我建议主动通过联大关于实现中亚可持续发展目标的决议。希望联合国高级代表卡哈·伊姆纳泽先生在本次峰会的出席能成为一个良好传统，为“中亚—联合国”之间更加密切的合作模式开辟道路。- 托卡耶夫说。

总统认为，为多边合作奠定坚实的经济基础是当务之急之一。

- 中亚国家扩大互利合作的机遇很多。生态领域和应对气候变化方面开展合作非常重要，因为所有国家都面临着类似的挑战。因此，就气候议程问题扩大合作、加强协调工作、交流经验是很必要的。借此机会，我谨祝愿阿塞拜疆总统、我们亲爱的朋友伊利哈姆·盖达尔奥卢·阿利耶夫将在今年秋季主办的COP29全球气候大会取得圆满成功。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

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哈萨克斯坦总统重申，哈国关于全面加强区域合作的战略取向绝对不会改变。他还对今天做出的决定以及未来的有效执行，将有助于本着百年友谊和相互支持的精神进一步深化中亚各国的多边伙伴关系表达了充分的信心。

作为特邀嘉宾出席会议的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和联合国秘书长特别代表兼联合国中亚区域预防性外交中心主任卡哈·伊姆纳泽分别发表了讲话。

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峰会最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫作为磋商会议机制轮值主席，代表中亚各国元首，向乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫授予“中亚国家元首荣誉勋章”。

【编译：木合塔尔·木拉提】