中国成为哈萨克斯坦最大农产品出口市场

其中，哈萨克斯坦对华农产品出口在2023年翻了一番，达到10亿美元，而从中国进口农产品则为2.9亿美元，与2022年基本持平。

今年前5个月，两国农产品贸易增长14%，达到5.4亿美元，其中对华出口为3.8亿美元，同比增长3.2%。

统计数据显示，哈萨克斯坦对华出口的农产品主要包括谷类作物、油料作物和各类食用油。2023年，哈萨克斯坦对华出口约140万吨谷物，包括53.8万吨小麦和88万吨大麦。相比之下，2022年的谷物出口量仅为25.9万吨（3.6万吨小麦和23.3万吨大麦）。此外，哈萨克斯坦还向中国出口了约63.1万吨油料作物，其中包括30.5万吨亚麻籽、20.4万吨葵花籽及其他油料作物。中国则向哈萨克斯坦出口蔬菜和坚果等产品。

目前，哈萨克斯坦已有27种农产品获得中国市场准入，其中包括18种植物产品和9种动物产品。为进一步扩大对华农产品出口，还有9家畜产品出口企业和728家植物产品出口企业正在申请加入中国的进口商名录。截至目前，中国已批准1948家哈萨克斯坦植物产品出口企业和40家动物产品出口企业进入其市场。

今年，在中国国家主席习近平访哈期间，中哈两国农业部签署了第十个植物和动物卫生检疫协议，进一步扩大了哈萨克斯坦对华农产品进出口范围。

此外，哈萨克斯坦还将积极扩大合作领域，争取早日与中方达成关于出口牛皮、马奶粉、冷冻禽肉、马肉、屠宰动物副产品、高热加工肉类产品等10种畜牧产品卫生要求议定书，进一步深化两国农业贸易合作。

【编译：阿遥】