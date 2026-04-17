中国亚洲柔道锦标赛：哈萨克斯坦选手阿德列特晋级决赛争金

在半决赛中，阿德列特击败塔吉克斯坦选手贝赫鲁兹·霍贾扎达，顺利晋级冠军争夺战。决赛中，他将与另一名塔吉克斯坦选手索蒙·马赫马德别科夫争夺金牌。

同级别另一名哈萨克斯坦选手阿布莱汗·朱巴纳扎尔此前在四分之一决赛中不敌队友阿尔马特，随后在复活赛中战胜阿联酋选手努格扎里·塔塔拉什维利，获得铜牌争夺资格。他将在铜牌赛中对阵阿联酋选手哈吉穆拉德·奥马罗夫。

女子63公斤级方面，哈萨克斯坦选手埃斯米古莉·库尤洛娃此前在四分之一决赛中击败韩国选手金艺智晋级四强，但在半决赛中负于朝鲜选手金智惠，将转入铜牌争夺战，对手为中国台北选手裴孙媛。

女子57公斤级比赛中，哈萨克斯坦选手达娜·阿布德若娃在复活赛阶段不敌乌兹别克斯坦选手舒库尔琼·阿米诺娃，最终获得第七名。

目前，哈萨克斯坦队仍有望在本届赛事中冲击金牌，并继续扩大奖牌收获。

【编译：达娜】