中国“铁马”奔腾而来 其中最可靠的品牌是哪些？

不过，中国汽车到底属不属于可信赖的产品？在中国的中国国民自身喜欢驾驶哪些品牌的汽车？统计数据会告诉我们什么样的结果？这些问题，将在本文中与读者们共同探讨。

奔腾而来的中国“铁马“

在哈萨克斯坦，销量最多的中国“铁马“们，是这以下几款：奇瑞（Chery）、哈弗（Haval）、江淮（Jac）和吉利（Geely）。

不过，汽车行业的分析人士指出，汽车的销售数字高低，并不等价于汽车质量的好坏。

在如今的哈萨克斯坦汽车市场上，来自中国的汽车品牌数量已经超过了20个。此外，还有来自“灰色“渠道，即平行进口的15种左右的中国汽车品牌。

而尚未进入哈萨克斯坦市场，但未来不排除有可能通过官方和非官方渠道来哈的中国汽车品牌，也有不少。

因此，我们不妨先看看经过外国专家的分析和论证，在中国市场也经历了充分的考验，被中国人自己认定为最可靠三款汽车品牌。

中国汽车市场最认可的三款汽车品牌

在中国，以下三款汽车品牌被公认最受欢迎，质量上乘的产品。

他们分别是：

比亚迪（BYD）——2024年中国汽车销量排行榜的榜首。其中，BYD Qin PLUS和BYD SONG两款车型，分别以18,4%和19,1%的销量增幅，稳居前两位。该品牌主攻混合动力和电动汽车领域。企业总部位于深圳，并已经顺利通过欧盟国家认证。如今，除了中国以外，比亚迪还在乌兹别克斯坦等多个国家建立了组装工厂。

特斯拉（Tesla）——2023年该品牌成为了中国车市的销量冠军。但需要提醒读者的是，在中国销售的特斯拉汽车，主要是Tesla Model Y，均有特斯拉位于上海的制造厂生产。当然，由于消费者的支持，Model Y不仅在中国，在全球也是最受欢迎的电动车。

尼桑（Nissan）——在2022年，尼桑，特别是其Sylphy型汽车，是中国销量最好的汽车。不过，该汽车品牌的地位随后逐渐被新能源车辆所取代，排名不断下降。但即便如此，它依然是销量占据前三的品牌。在中国，该品牌有尼桑和东风（Dongfeng）的合资工厂进行生产。

在上述三个汽车品牌当中，比亚迪将于今年11月正式进入哈萨克斯坦汽车市场。而特斯拉，在哈国基本上全部是通过平行进口的。至于尼桑，它的官方经销商在哈国汽车市场早已深耕多年。

中国市场过半为国产车

根据中国汽车工业协会的数据，中国车市销售榜上，目前最受欢迎的汽车品牌包括长安（Changan）、吉利（Geely）、五菱（Wuling）、广汽（GAC）、一汽（FAW）、奇瑞（Chery）和哈弗（Haval）。

在中国汽车市场上所售汽车中，近一半是本土品牌，其余以大众（Volkswagen）、宝马（BMW）、本田（Honda）、奔驰（Mercedes-Benz）、奥迪（Audi）等为主。

值得提醒的是，凯翼汽车于5月在哈萨克斯坦正式开始销售。这是哈萨克斯坦市场上第15个中国汽车品牌。

据中华人民共和国国家海关总署统计，2023年，该国向国外出口电动汽车154万辆，创汇341.2亿美元。由此中国首次超越日本，成为了汽车出口大国。

专家表示，中国在全球电动汽车出口中的份额已从2018年的4.2%上升到去年的35%。

我们早前曾经撰文讨论过中国汽车攻略哈国市场时最大的优势和最主要的对手是什么？

【编译：木合塔尔·木拉提】