中国哈萨克族姑娘跨国骑行千里 即将抵达哈萨克斯坦首都

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平都曾经指出，生活在新疆的百万哈萨克人是两国人文交流天然的“友谊金桥”。

而现在，一位名叫布尔兰·阿德列特克兹的，出生于中国新疆额敏县的哈萨克族裔姑娘，正在身体力行的践行这一评价。

为了表达对哈萨克斯坦与中国之间的睦邻友好关系的支持，这位年仅20岁的姑娘，骑着自行车从中国新疆首府乌鲁木齐启程，跨越了上千公里的路程，即将抵达哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳。

根据计划，她将在8月13日抵达旅程的终点——阿斯塔纳市中心的“生命之树（巴伊铁列克）”观景塔公园。

在接受哈通社记者的电话采访时，布尔兰说：

- 我筹备这个行程已经有很长一段时间了。最终下定决心后，我在7月21日从乌鲁木齐出发踏上了旅途。对这次的旅程我并没有非常担心，我对自己很有信心。我最重要的目的，就是宣传中国和哈萨克斯坦两国之间的友谊。随着两国免签制度的落实，相互之间的游客数量不断增加。我真诚的祝愿中亚友谊永恒长存！

这位姑娘表示，骑行路上最大的挑战，主要还是炎热的天气，以及一些不时出现的意外情况。

- 我每天大概骑行100~150公里。炎热的天气带来了一定的困难，有段时间我还发烧了，此外还碰到过几次被野狗追击不得不逃跑的经历。不过都是有惊无险。总的来说，沿途遇到的所有人都给了我很大的支持，提供了饮水，分享了食物，大家都尽可能的帮助我完成这个旅程。- 她说。

布尔兰表示，此次旅程将是她人生之路上重要的、特殊的经历和记忆。

- 这一路上，广袤无垠的哈萨克大地，美好秀丽的自然风光，让我大饱眼福。- 布尔兰·阿德列特克兹说。

值得一提的是，2023年7月1日，一位中国哈萨克族马拉松运动员叶斯伯勒·阿斯卡尔吾勒，就曾经从中国新疆玛纳斯县启程，用了两个月的时间，徒步抵达了哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳市。

【编译：木合塔尔·木拉提】