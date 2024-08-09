中亚国家交通部长第二次会议在阿斯塔纳召开

会议期间，各国部长就加强各国之间的交通走廊建设、铁路和公路运输合作以及航空领域的合作等一系列议题进行了深入讨论，并特别强调了在公路和铁路建设以及扩大国际航空网络方面的政策，这些政策旨在促进各国之间的互联互通与合作。

会议最后，各方签署了《阿斯塔纳公报》，明确表示将进一步加强合作的意愿。

此外，各国部长还签署了一份备忘录，旨在通过改善投资环境、发展基础设施和完善交通物流中心的法律框架，进一步推动各国间的合作。

这一备忘录是2023年在杜尚别签署的《加强中亚地面交通互联互通多边协议》的延续。

访问框架内，各国代表团还参观了阿斯塔纳的电力机车组装厂，并参加了由哈萨克斯坦交通部组织的“道路工作者日”庆祝活动。

【编译：达娜】