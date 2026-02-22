中亚国家间水资源管理协调委员会第92次会议召开

哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔兰·努尔吉格托夫、塔吉克斯坦能源和水利部部长达勒尔·朱马、土库曼斯坦国家水利委员会主席杜尔德·根吉耶夫、乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫出席了会议。吉尔吉斯斯坦驻塔吉克斯坦大使馆参赞乌兰·阿卜杜克里莫夫作为观察员列席会议。

会议重点审议了2025-2026年枯水期锡尔河与阿姆河流域的引水配额及水库运行模式。此外，与会各方还就落实拯救咸海国际基金会创始国元首峰会所达成的决策进展情况进行了讨论。

努尔吉格托夫在发言中指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的一系列水利倡议正在得到系统性落实。

—这些倡议旨在协调国家层面的改革，建立透明的水资源计量系统，促进数据共享，并提升区域协作机制的效能。托卡耶夫总统建议通过《中亚用水框架公约》，这将有助于强化区域协调，整合力量应对气候变化，并进一步推动水资源的可持续管理。在此，我呼吁各方对该倡议给予积极支持，-努尔吉格托夫表示。

此外，努尔吉格托夫还诚挚邀请各国同仁参加将于4月22日至24日在阿斯塔纳举行的区域环境峰会。峰会期间，哈水资源和灌溉部将组织两场专题会议，主题分别为“中亚水资源可持续管理：从倡议走向联合行动”以及“气候变化背景下提升中亚水资源利用效率”。

【编译：阿遥】