中亚国家生态部长会议在阿克套举行

与会人员包括哈萨克斯坦生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫，塔吉克斯坦政府环境保护委员会主席巴霍杜尔·谢拉利佐达，乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部部长阿齐兹·阿卜杜哈基莫夫，联合国驻哈萨克斯坦协调员萨兰戈·拉德纳拉格查，联合国欧洲经济委员会可持续能源委员会主任达里奥·利古蒂，以及联合国开发计划署驻哈萨克斯坦代表卡塔兹娜·瓦维尼亚。吉尔吉斯斯坦自然资源、生态和技术监督部副部长埃塞丽·热伊姆库洛娃通过视频连线出席会议，阿塞拜疆总统气候问题特别代表、《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）主席穆赫塔尔·巴巴耶夫则发表了视频致辞。

Фото: Экология және тибиғи ресурстар министрлігі

会议期间，与会代表参观了“区域生态峰会—2026”框架下的绿色初创企业展览，这是本次部长级会议的核心活动之一。

主办方表示，所有参展项目均来自GCIP哈萨克斯坦绿色加速计划。该计划致力于推动生态创新与可持续创业，相关初创企业为解决环境保护领域的紧迫问题提供了技术解决方案，并助力哈萨克斯坦绿色经济的发展。

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会议还围绕“区域生态峰会—2026”相关构想、展览内容及区域合作倡议的更新展开讨论。

哈萨克斯坦生态与自然资源部部长尼桑巴耶夫在会议上表示，应共同推动区域倡议，积极分享经验，这将有助于改善中亚整体生态环境。

值得一提的是，在俄罗斯联邦阿尔泰共和国曼热罗克市举行的首届国际生态大会上，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫发表讲话，呼吁里海沿岸国家加强合作，共同应对里海水位持续下降所带来的区域性环境挑战。

【编译：阿遥】