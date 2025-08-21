纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展在阿斯塔纳开幕

图片展主题为“为了民族解放与世界和平”，由中国驻哈萨克斯坦大使馆与哈萨克斯坦国防部联合主办。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

活动开幕式上，中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖致辞指出，中国人民在中国共产党领导下，率先打响了世界反法西斯战争的第一枪，历经十四年艰苦奋战，最终取得全民族抗战胜利的伟大征程。

- 在十四年烽火中，中国军队进行了大会战22次，重要战役200余次，大小战斗近20万... - 他强调。

大使最后还强调，当今世界仍不太平，地缘冲突此起彼伏。

- 维护战后国际秩序、共享和平安宁是国际社会的普遍呼声和共同愿望。 - 大使说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

哈萨克斯坦国防大学校长阿斯哈尔·穆斯塔别科夫少将在致辞中回顾了哈中两国人民在反法西斯战争中的共同努力。

- 自1937年以来，中国人民与日本侵略者进行了顽强的斗争，数百万中国军民在八年抗战中不畏牺牲，最终阻止了日本军国主义的侵略，为第二次世界大战的全面胜利作出了重大贡献。- 他表示。

他还特别提到，哈萨克斯坦人民也积极投身于这场伟大斗争。

- 作为当时苏联的一部分，我们的同胞奔赴远东战场，成千上万的哈萨克斯坦士兵参加了1945年8月的满洲里战役，为击败日本关东军、结束亚洲战事作出了贡献。 – 他说。

值得一提的是，本次图片展共展出125幅珍贵历史照片，内容分为四个部分，分别是：中国人民打响世界反法西斯战争第一枪、全民族抗战开辟东方主战场、中国战场在世界反法西斯战争中发挥的重要作用以及日本无条件投降与战争的最终胜利。展览通过图文结合的形式，再现了中国人民14年抗战的艰苦历程，凸显了中国在世界反法西斯战争中的重要地位与历史贡献。

展览将持续一个月，对公众开放参观。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

【编译：达娜】