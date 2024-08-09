中亚五国外长会议在阿斯塔纳召开

会议由哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾主持。

哈萨克斯坦外长在会上发言指出，本次会议在体现中亚五国之间的团结日益深厚的同时，还将对此前开展的各项联合工作进行总结，并就共同关心的国际和地区热点议题进行讨论。

- 在各国元首远见卓识和果敢坚强的政治领导力下，中亚地区建立了相互信赖的态势。每一年，为了实现全面的互利合作，我们都在实施各种联合方案。从首次在阿斯塔纳召开的中亚国家领导人磋商会议以来，我们便开启了一个宏大的进程并取得了丰硕的收获。- 哈萨克斯坦外交部长说。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

数据显示，目前中亚五国总体GDP超过4500亿美元，各国之间的相互贸易规模稳定增长，最近五年达到了110亿美元，增幅达80%。

此外，五国之间在议会间、安全会议间、各领域只能部门间建立了定期的负责人会晤机制。

中亚国家之间还建立了女性领导人对话制度。

- 今年我们各国之间的实质性互动水平达到了一个全新的高度。区域合作取得的进展也引起了国际社会的极大关注，并得到了我们最密切的战略伙伴的支持。中国、俄罗斯、美国、印度、日本、韩国、德国、意大利以及其他多个国际组织和多边机构纷纷开始通过“中亚+”模式，同中亚国家开展对话合作，便是这一成果的重要明证。- 穆拉特·努尔特列吾说。

会上，哈萨克斯坦外长指出，哈国为深化中亚五国磋商机制开展了许多富有成效的工作。

- 组织开展了安全会议秘书间会晤、能源和信息部长级会谈，以及首次中亚国家历史学家论坛。我在此感谢各方对哈萨克斯坦倡议的支持，以及在工业、能源、交通、物流等领域开展的各项工作中，各国提供的协力。- 他说。

据悉，即将举行的中亚五国领导人峰会将签署“中亚—2040”区域合作发展构想等文件。

- 我相信，通过将这些文件落到实处，将有助于进一步逐步发展有效的伙伴关系并加强我们地区的国际主体性。- 哈萨克斯坦外交部长总结道。

Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

Фото: МИД РК

【编译：木合塔尔·木拉提】