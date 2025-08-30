中国青海省代表团访问阿拉木图州 双方签署七项合作备忘录

目前，阿拉木图州已有143家中资企业落地，双边贸易额每年超过10亿美元。访问期间，青海省代表团成员还与阿拉木图州七个政府部门负责人举行了双边会谈，重点讨论了务实合作机制和共同项目的实施。

会谈结束后，双方签署了七份涉及经济、能源、教育、医疗、农业和应急管理等领域的谅解备忘录。

—阿拉木图州在农工综合体和基础设施建设方面的成就给我们留下深刻印象。我们视哈萨克斯坦为可靠伙伴，相信合作项目将促进两地共同发展。-吴晓军表示。

Фото: gov.kz

中国驻阿拉木图总领事蒋薇也强调了加强区域联系的重要性。

—友好与合作精神将哈萨克斯坦和中国紧密相连。虽然相隔千里，但我们是邻居。总领事馆随时准备支持双方的共同倡议。-她说。

据了解，此次签署的谅解备忘录为期五年，可延期执行，涵盖经济到教育、医疗及应急管理等多个领域。其中，教育合作尤为引人关注。根据“1+4”项目，哈萨克斯坦学生可获得全额奖学金。目前，已有37名来自阿拉木图州的学生在中国深造。

Фото: gov.kz

双方确认，这些协议具有长期性和综合性。

—今天我们为迈出务实一步奠定了基础。接下来的关键任务是将这些协议转化为推动地区发展的实际成果。-苏勒坦哈兹耶夫指出。

【编译：阿遥】