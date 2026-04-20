中国哈萨克族选手问鼎阿拉木图半程马拉松 刷新赛会纪录

阿奴拜克·库弯以1小时04分08秒的成绩跑完全程，不仅刷新了该项赛事的纪录，更是在比赛中以绝对优势遥遥领先于其他对手。

夺冠后，阿奴拜克·库弯用流利的哈萨克语向现场观众致意。

—向哈萨克人民问好！能在阿拉木图马拉松赛中夺冠，我感到非常荣幸和高兴，-他说。

据悉，阿奴拜克·库弯曾在去年秋季参加过阿拉木图马拉松赛，但当时因身体健康原因遗憾中途退赛。

—阿拉木图人民非常热情好客，在赛道半程时也一直为我加油鼓劲，这让我深受感动。此外，阿拉木图今天的天气也非常宜人，-阿奴拜克·库弯说道。

在男子半程马拉松组别中，亚军归属乌兹别克斯坦选手贝克佐德·博伊马托夫，铜牌则由吉尔吉斯斯坦运动员朱苏普·苏莱曼·乌卢摘得。

女子组方面，乌克兰选手玛丽亚·马祖连科以明显优势率先撞线，问鼎桂冠。俄罗斯选手卡丽娜·科斯特罗米娜紧随其后，收获亚军。东道主选手克谢尼娅·阿夫杰耶娃则为哈萨克斯坦代表团夺得一枚铜牌。

【编译：阿遥】