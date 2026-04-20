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    10:44, 20 四月 2026 | GMT +5

    中国哈萨克族选手问鼎阿拉木图半程马拉松 刷新赛会纪录

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，4月19日上午，阿拉木图市举行了备受瞩目的半程马拉松赛（赛程为21.1公里）。在众多选手参与的激烈角逐中，来自中国的哈萨克族选手阿奴拜克·库弯率先冲过终点线，夺得冠军。

    中国哈萨克族选手问鼎阿拉木图半程马拉松 刷新赛会纪录
    Фото: kz.kursiv.media

    阿奴拜克·库弯以1小时04分08秒的成绩跑完全程，不仅刷新了该项赛事的纪录，更是在比赛中以绝对优势遥遥领先于其他对手。

    夺冠后，阿奴拜克·库弯用流利的哈萨克语向现场观众致意。

    —向哈萨克人民问好！能在阿拉木图马拉松赛中夺冠，我感到非常荣幸和高兴，-他说。

    据悉，阿奴拜克·库弯曾在去年秋季参加过阿拉木图马拉松赛，但当时因身体健康原因遗憾中途退赛。

    —阿拉木图人民非常热情好客，在赛道半程时也一直为我加油鼓劲，这让我深受感动。此外，阿拉木图今天的天气也非常宜人，-阿奴拜克·库弯说道。

    在男子半程马拉松组别中，亚军归属乌兹别克斯坦选手贝克佐德·博伊马托夫，铜牌则由吉尔吉斯斯坦运动员朱苏普·苏莱曼·乌卢摘得。

    女子组方面，乌克兰选手玛丽亚·马祖连科以明显优势率先撞线，问鼎桂冠。俄罗斯选手卡丽娜·科斯特罗米娜紧随其后，收获亚军。东道主选手克谢尼娅·阿夫杰耶娃则为哈萨克斯坦代表团夺得一枚铜牌。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿拉木图 中国
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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