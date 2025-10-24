中国企业拟投资哈萨克斯坦水务基础设施现代化

据水资源和灌溉部新闻办公室消息，此次会谈聚焦三大合作方向：一是共同实施水务基础设施现代化改造的投资项目；二是引入创新水资源管理方式，包括水资源核算与分配的数字化、净化废水的循环利用以及节水技术的推广；三是联合开展专业人才培养。

中国企业代表表示，已详细了解哈萨克斯坦水资源和灌溉部制定的《2030年前水资源管理发展规划》，并表达了投资哈萨克斯坦水务领域的强烈意愿。Energy China代表还介绍了公司在国内外实施的重大项目案例。

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

双方一致同意在专家层面进一步细化未来合作方向。

努尔兰·阿勒达姆加洛夫表示：

“我们正与多家中国企业积极开展合作。例如，今年在与Power China签署的备忘录框架下，125名哈萨克斯坦水务专业人员赴中国参加技能提升培训。这一合作明年将继续推进。我们对与Energy China建立合作、分享经验与技术持开放态度。”

【编译：木合塔尔·木拉提】