    09:30, 24 10月 2025 | GMT +5

    中国企业拟投资哈萨克斯坦水务基础设施现代化

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫会见了由中国能建国际集团（Energy China）总经理乔旭斌率领的代表团，双方就深化水务领域合作展开深入讨论。

    据水资源和灌溉部新闻办公室消息，此次会谈聚焦三大合作方向：一是共同实施水务基础设施现代化改造的投资项目；二是引入创新水资源管理方式，包括水资源核算与分配的数字化、净化废水的循环利用以及节水技术的推广；三是联合开展专业人才培养。

    中国企业代表表示，已详细了解哈萨克斯坦水资源和灌溉部制定的《2030年前水资源管理发展规划》，并表达了投资哈萨克斯坦水务领域的强烈意愿。Energy China代表还介绍了公司在国内外实施的重大项目案例。

    双方一致同意在专家层面进一步细化未来合作方向。

    努尔兰·阿勒达姆加洛夫表示：

    “我们正与多家中国企业积极开展合作。例如，今年在与Power China签署的备忘录框架下，125名哈萨克斯坦水务专业人员赴中国参加技能提升培训。这一合作明年将继续推进。我们对与Energy China建立合作、分享经验与技术持开放态度。”

    【编译：木合塔尔·木拉提】

