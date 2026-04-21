中亚五国与俄罗斯工业部长首次会议在塔什干举行

中亚各国及俄罗斯的工业部长和副部长出席了会议。拉齐兹·库德拉托夫在发言中指出，各国应从各自为政的发展模式，逐步转向以联合项目为导向的协同发展。

—我们已经清楚地认识到，合作不应只停留在贸易层面，而应迈向更深层次的工业协作。目前，在乌兹别克斯坦境内，由俄罗斯及中亚国家资本参与设立的企业已超过5500家。这一数字反映出地区商业活力的不断提升。我们正与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦一道推进一系列联合项目，-库德拉托夫表示。

Фото: Әлихар Асқар/Kazinform

此外，他还就深化双边及多边合作提出了多项建议。

—首先，有必要制定一项“俄罗斯—中亚国家工业合作统一计划”，对潜在项目进行系统梳理，为产业协同提供动力。其次，我们建议启动“2030青年工业领袖”区域项目，在该框架下培养至少1万名高素质人才。第三，建议成立“中亚—俄罗斯”专家小组，成员应涵盖相关部委、外交机构及贸易代表处的专业人士，-库德拉托夫总结道。

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哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在会上则强调了中亚地区工业合作不断深化、贸易持续增长的趋势。

—根据2025年统计数据，哈萨克斯坦与中亚国家的贸易总额达到88亿美元，较2024年增长14.5%。其中，工业产品贸易额为72亿美元，联合项目储备规模接近22亿美元，-他说。

据纳哈斯帕耶夫介绍，哈方正准备与乌方签署一份涉及总额约80亿美元联合投资项目的路线图。

—我认为，与地区国家在此类文件的制定与实施方面开展合作具有重要意义，这将使各方互动更加系统化，并进一步推动工业协作。因此，在“中亚—俄罗斯”框架下继续开展直接对话，正当其时，-纳哈斯帕耶夫表示。

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会议结束后，各国代表共同出席了“俄罗斯INNOPROM创新工业展·中亚站”开幕式。本次展会将持续至4月22日，吸引了来自35个国家的代表参展。

【编译：阿遥】