    中国品牌汽车在哈萨克斯坦市场占比持续提升 销量和关注度同步增长

    （哈萨克国际通讯社讯）近年来，中国品牌汽车在哈萨克斯坦国内市场的影响力持续增强。Kolesa.kz最新研究显示，中国品牌在新车销售中的市场份额已由2023年的30.6%上升至2025年的39%。专家指出，尽管新车市场已创下历史新高，但二手车市场的中国品牌车型目前仍处于增长初期阶段。

    Қытай көліктері
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    新车市场：中国品牌占据主导地位

    数据显示，越来越多哈萨克斯坦消费者在购车时倾向于通过官方经销商购买中国品牌汽车。根据哈萨克斯坦汽车联盟统计，2025年中国品牌新车销量排名如下：

    • Chery：14,570辆

    • Jetour：14,507辆

    • Haval：11,688辆

    • Changan：11,260辆

    • JAC：10,330辆

    • Geely：9,621辆

    • BYD：3,245辆

    • Tank：2,260辆

    • EXEED：1,507辆

    • Omoda：1,506辆

    专家指出，Chery、Haval、Geely、Changan和Jetour等品牌已稳居哈萨克斯坦最畅销汽车品牌前列，反映出中国汽车制造商在本国市场的竞争力不断增强。

    二手车市场：中国车型供应快速增长

    与此同时，Kolesa.kz平台上中国品牌二手车的挂牌数量显著增加，较此前增长近三倍，占全部挂牌车辆的3.7%。目前最常出售的中国品牌车型包括：

    • Changan CS55 Plus：5,109辆

    • Changan X5 Plus：3,609辆

    • JAC J7：2,850辆

    • Deepal S07：2,435辆

    • BYD Destroyer 05：2,233辆

    • Li L7：2,223辆

    • Hongqi E-QM5：2,214辆

    • Li L9：2,050辆

    • Chery Tiggo 7 Pro：2,022辆

    • JAC S3：1,711辆

    这表明，中国品牌车型在哈萨克斯坦二手车市场的流通量正逐步增加，市场活跃度持续提升。

    消费者兴趣持续增长 但购买决策仍较谨慎

    研究还显示，哈萨克斯坦消费者对中国汽车的技术创新表现出浓厚兴趣。2025年12月，Deepal S07、Changan X5 Plus、BYD Destroyer 05以及高端车型Li L9等车型在网络浏览量方面创下新纪录。

    不过，专家指出，网络关注度并不总能直接转化为实际购买行为。目前，日本和韩国品牌车型的购车意向转化率（咨询电话比例）超过3%，而中国品牌车型这一指标约为2.1%。这说明，尽管消费者积极关注中国汽车的新设计和技术功能，但在最终购车决策时仍保持一定谨慎态度。

    总体来看，中国汽车品牌凭借丰富的配置、有竞争力的价格以及持续提升的技术水平，正在逐步扩大其在哈萨克斯坦汽车市场的份额，未来市场潜力仍有望进一步释放。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 社会 经济 汽车工业
